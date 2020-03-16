MODEF Fuarı 8-13 Haziran’da yapılacak
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 43. MODEF Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın 8-13 Haziran tarihlerine ertelendiğini duyurdu.
16.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:38
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 43. MODEF Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın 8-13 Haziran tarihlerine ertelendiğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Mobilya Fuarı, İnegöl, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Ekonomi
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Ekonomi
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Ekonomi
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Ekonomi
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Ekonomi
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Ekonomi
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu