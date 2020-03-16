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MODEF Fuarı 8-13 Haziran’da yapılacak

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 43. MODEF Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın 8-13 Haziran tarihlerine ertelendiğini duyurdu.

16.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:38
MODEF Fuarı 8-13 Haziran’da yapılacak

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 43. MODEF Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın 8-13 Haziran tarihlerine ertelendiğini duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Mobilya Fuarı, İnegöl, Ekonomi

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