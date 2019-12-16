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Model Cansu Taşkın, lüks aracıyla trafik kazası geçirdi

Ünlü model Cansu Taşkın, dün gece lüks otomobiliyle kaza yaptı. Aracı elektrik direğine çarparak duran Taşkın, ölümden döndü.

16.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:40

Dünyanın en ünlü futbolcuları arasında yer alan Christiano Ronaldo ile üzerinden mesajlaştığı haberleriyle gündeme gelen Cansu Taşkın, Ferrari marka otomobiliyle trafik kazası geçirdi.

SEYİR HALİNDEYKEN LASTİKLERİ PATLADI

Paylaşımları binlerce beğeni alan ünlü model,Florya'da geçirdiği kaza sonrası ölümden döndü. Ferrari marka aracıyla gece dışarı çıkan Taşkın, lastiklerin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve elektrik direğine çarptı. Habertürk'ün haberine göre, otomobil kullanılamaz hale gelirken Taşkın ise hastaneye kaldırıldı.

"VERİLMİŞ SADAKAM VARMIŞ"

Cesur model, korku dolu anlarını anlattı. Manken, "Virajı dönerken lastik patladı. Yerler de ıslak olunca direğe çarptım. Verilmiş sadakam varmış" dedi.

ÜNLÜ BİRÇOK İSİMLE ANILDI

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Taşkın'ın adı ve camiasından birçok ünlü kişiyle anılmıştı. Cansu Taşkın'ın Instagram'da 488 bin takipçisi var.

Model Cansu Taşkın, lüks aracıyla trafik kazası geçirdi

Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (12)
ANTİ KAPİTALİST:adaletini seveyim bu ülkenin . . . ülkenin kendi dalında tek tıp profu olsan böyle arabaya binemezsin ömrünü verip aldığınla fındığı verip alanın farkı
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MEMUR OSMAN:Allah''huteala onu katına almaya hazırlıyor. Zırlamasın boşuna Rabbe dönmek çok gözel bir şeydir.
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ALONE WOLF:orasını burasını açınca sanki kendilerini kadınmı olduklarını sandediyorlar acaba. Kadın dediğin etine butuna dolgun olacak ne öyle cıps gibi takır takır. ama yinede geçmiş olsun trafik affetmez . . .
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MUHAFAZAKAR DEVRİMCİ:lastik sapa sapasağlam duruyor. başka birsey olmus gibi ?
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ADINIZI YAZIN:aklın, , başına gelmiştir artık, , , , , , ,
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CANCAN:sana sponsor çok
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ADINIZI YAZIN:YENİSİNİ ALIRLAR BİŞEY OLMAZ
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ADANALI:Allah seni biz sevenlerine bağışladı.
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ADINIZI YAZIN:sadakan varmış, , , , , , ALLAH kurtardı, , , dine imana gelmen gerek, , , , , , , , , , ,
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