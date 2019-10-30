Model Chloe Loughnan, Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı

Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Chloe Loughnan, gönlünü Survivor'un eski yarışmacısı Yiğit Marcus Aral'a kaptırdığı iddia edildi. Hakkında çıkan haberler sosyal medya hesabından cevap veren Loughnan, haberleri yalanladı.

SURVIVOR YARIŞMACISIYLA AŞK YAŞADIĞI SÖYLENMİŞTİ

Beyaz TV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Ece Erken ile Bircan Bali'nin üstlendiği Söylemezsem Olmaz programının haberine göre; Chloe Loughnan, Survivor 2018'de yarışan Yiğit Marcus Aral'a gönlünü kaptırdı.

Yiğit Marcus Aral

"İNSANLARIN HAYATLARINI KÖTÜ YÖNDE ETKİLİYORSUNUZ"

Hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından cevap veren Chloe Loughnan, "Hakkımda çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Şimdiye kadar hiç konuşmadım ama hiçbir belge ve delil olmadan yaptığınız yanlış haberlerle insanların hayatlarını kötü yönde etkiliyorsunuz. Eğer asılsız haberler devam ederse mahkemeye başvurmak zorunda kalacağım. Lütfen sürece saygı duyalım." dedi.