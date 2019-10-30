Haberler » Magazin » Model Chloe Loughnan, Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı

Model Chloe Loughnan, Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı

Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşadığı söylenen Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ilişki haberlerini yalanladı.

30.10.2019 12:21

Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Chloe Loughnan, gönlünü Survivor'un eski yarışmacısı Yiğit Marcus Aral'a kaptırdığı iddia edildi. Hakkında çıkan haberler sosyal medya hesabından cevap veren Loughnan, haberleri yalanladı.

SURVIVOR YARIŞMACISIYLA AŞK YAŞADIĞI SÖYLENMİŞTİ

Beyaz TV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Ece Erken ile Bircan Bali'nin üstlendiği Söylemezsem Olmaz programının haberine göre; Chloe Loughnan, Survivor 2018'de yarışan Yiğit Marcus Aral'a gönlünü kaptırdı.

Yiğit Marcus Aral

"İNSANLARIN HAYATLARINI KÖTÜ YÖNDE ETKİLİYORSUNUZ"

Hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından cevap veren Chloe Loughnan, "Hakkımda çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Şimdiye kadar hiç konuşmadım ama hiçbir belge ve delil olmadan yaptığınız yanlış haberlerle insanların hayatlarını kötü yönde etkiliyorsunuz. Eğer asılsız haberler devam ederse mahkemeye başvurmak zorunda kalacağım. Lütfen sürece saygı duyalım." dedi.

Serdar Ortaç ile boşanan Chloe Loughnan, eski Survivor yarışmacısı ile aşk yaşamaya başladıSerdar Ortaç ile boşanan Chloe Loughnan, eski Survivor yarışmacısı ile aşk yaşamaya başladı

Model Chloe Loughnan, Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Magazin


YORUMLAR (12)
AVNİ:mrb defneciğim.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
123,:ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN CIKMAZ CHLOE
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AAAA:sağlam sıkıcı bulmuş
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ARKADAŞ:Chloe çok güzelsin. . . . onun için bizim cahil kekolardan uzak durmandan fayda var.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KILLI:BU KARI SERDOYA KIRBACLA COK ISKENCE YAPMIS YIHA YIHA SERDO
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DEFNE:ne kolay direk damga yapıştırmak kadın çok efendi ki çok güzel üslupla uyarmış helal sana
Yayından Kaldır
5 2
Cevap yaz
SERCAN D.:marcus kadınlardanmı hoşlanıyormuş?? hahhahahahaha
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
YILDIZ:BENİM HOŞLANMADĞIM GİBİ :))))))
Yayından Kaldır
0 0
ERCAN:ne o kardes yoksa testmi ettin boyle konusuyorsun soylede bizde bilelim. . . . .
Yayından Kaldır
0 0
HAKLI GEREKÇEN YOK BENCE.:Süreç ?? Ne süreci ??. . süreç ne ?. . . Onu benimlen Serdar''ın Bileceği iş. . . . .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
14:21 Payitaht "Abdülhamid" yeni bölüm fragman!
12:21 Model Chloe Loughnan, Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
10:38 Mide spazmı geçiren Mehmet Ali Erbil, hastaneye kaldırıldı
15:53 Oğluyla fotoğraf çektirsin diye Norm Ender'in aracını durduran polis, herkesi güldürdü
16:14 Oyuncu Hasan Kaçan, 29 Ekim davetine katılmayacak olan Cem Yılmaz'a tepki gösterdi
14:19 Oyuncu İclal Aydın, 2 buçuk ayda 7 kilo aldı
13:46 Selin Ciğerci'nin gelin çiçeğini kapmak isteyen kadınlar birbirini ezdi
30.10.2019 15:03:04