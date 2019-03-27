Model Demet Şener, Basketbolcu Cenk Küpeli ile Aşk Yaşamaya Başladı

Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay ile çekişmeli geçen boşanma davasının ardından bir anda anlaşmalı boşanmaya karar veren Demet Şener gönlünü yine bir basketbolcuya kaptırdı.

Yeni ilişkisi hakkında Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuşan Şener, "Şu anda çok aşık ve mutluyum" dedi.

"ŞU ANDA ÇOK AŞIĞIM"

Demet Şener yeni sevgilisi Cenk Küpeli ile yakalandı. Şener, görüntüler Söylemezsem Olmaz programında ekrana getirilince canlı yayına bağlanarak yeni ilişkisini itiraf etti. Ünlü model, ilişkisinin çok yakın bir zamanda başladığını söyledi ve "Biz hiç kimseden kaçmıyoruz. Ben özgür bir kadınım. Zorlu bir süreç yaşadım. Şu anda çok aşığım, çok mutluyum. Bu çok yeni bir ilişki" ifadelerini kullandı.

"BOŞANMA 2 BUÇUK YIL ÖNCE OLMALIYDI"

Eski eşi İbrahim Kutluay hakkında açıklama yapan Demet Şener, "Bir an önce davam bitsin istedim. 2 buçuk yıl önce olması gereken şey maalesef bu kadar uzadı" dedi.

CENK KÜPELİ KİMDİR?

1985 Ankara doğumlu olan Cenk Küpeli, Tav Holding'de başladığı kariyerini Doğa Grup Genel Müdürü olarak sürdürdü. Eski milli basketbolculardan Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyesi olarak da görev yapıyor.