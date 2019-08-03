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Model Deniz Akkaya, yeni yaşını paylaştığı cesur pozuyla kutladı

Paylaştığı bikinili pozlarla adından söz ettiren başarılı model Deniz Akkaya, yeni yaşını da paylaştığı cesur kıyafetli fotoğrafıyla kutladı.

03.08.2019 08:26
Model Deniz Akkaya, yeni yaşını paylaştığı cesur pozuyla kutladı

Kızıyla verdiği mayolu pozlardan dolayı gazeteci Cengiz Semercioğlu ile kavga eden model Deniz Akkaya, 42'nci yaşını da cesur kıyafetli fotoğrafıyla kutladı.

"ÖVÜNEREK SÖYLÜYORUM 42 OLDUM"

Son zamanlarda yaptığı sivri çıkışlarla sık sık gündeme gelen güzel model Deniz Akkaya, tatil yaptığı Mikonos Adası'ndan bir fotoğraf paylaştı. Akkaya fotoğrafına "Az önce, övünerek söylüyorum 42 oldum. Evimden uzakta en sevdiğim insanlar ile kutluyorum. Sizi kocaman öpüyorum" notunu yazdı.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Sporu hayatından eksik etmeyen Akkaya'nın fotoğrafını gören takipçileri "Keşke bende o yaşta böyle olsam, "Türkiye'nin en etkileyici ve dişi bakışları olan manken unvanını hak eden tek kadını sizsiniz bence." gibi yorumlar yaptı.

ESKİ EŞİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Kızıyla verdiği pozlardan dolayı eleştirilen Deniz Akkaya'nın çocuğunun babası Efe Önbilgin de kızı Ayşe'nin velayeti için dava açtı. Akkaya, Önbilgin için "Çocuğu falan istediği yok, derdi beni rahatsız etmek' diyen eski manken, '8 yıldır ödemesi gereken nafakanın 8 katını yurda rahat girmek için rüşvet veriyor. Böyle baba olmaz olsun..." diyerek ateş püskürdü.


Cengiz Semercioğlu, Mikonos Adası, Deniz Akkaya, kavga, Magazin

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