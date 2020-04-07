Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu

Yaptığı cesur paylaşımlarıyla her daim adından söz ettiren model Didem Soydan, sosyal medya hesabından yarı çıplak kıyafetiyle bacaklarını açarak verdiği pozu paylaştı.

07.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:21

Takipçilerine verdiği cevaplarla ve yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü model Didem Soydan, Instagram hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

YARI ÇIPLAK PAYLAŞIM YAPTI

Koronavirüs salgınından dolayı evinden çıkmayan ve süreçte sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Didem Soydan, üzerinde sadece beyaz gömlek ve beyaz çoraplarının olduğunu bir fotoğrafını paylaştı. Soydan'ın bacaklarını açarak verdiği poz ise Instagram'a damga vurdu. Kısa süre önce paylaşım yapan Soydan'ın fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.

Model Didem Soydan, bacaklarını açarak kameraya poz verdi

YENİ YAŞINI KUTLADI

Geçtiğimiz günlerde 36. yaşını kutlayan Didem Soydan, evinin banyosunda çektiği göğüs dekolteli pozunu "Bu benim doğum günüm" notuyla paylaşmıştı. Ünlü modelin yeni yaşını Simge Sağın, Tülin şahin, Saadet Işıl Aksoy, Ahu Yağtu, Gazapizm ve Gaye Su Akyol gibi isimler de kutlamıştı.

Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram’a damga vurdu
Etiketler: Didem Soydan, Instagram, Magazin

Haberin Videosu :

Ünlü model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu

İlgili Haberler

Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladıDidem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Didem Soydan kimdir? Didem Soydan hayatı ve biyografisi! Didem Soydan kaç yaşında, nereli?Didem Soydan kimdir? Didem Soydan hayatı ve biyografisi! Didem Soydan kaç yaşında, nereli?
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Magazin ››Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu - Magazin
Yorumlar (20)
ABDULKADİR:bu milleti bozamayacaksınız
Cevap Yaz 0 2
XXXX:ALLAH KAHRETSİN SENİ UTANMAZ ARLANMAZ
Cevap Yaz 1 1
WWW:İNSANLARIN HİÇ BİR ŞEYDEN DERS ALDIKLARI YOK.
Cevap Yaz 1 1
ÇORAP:olmasaymış iyiymiş
Cevap Yaz 0 2
PİS HERİFLER:Ya bu pis yorum atan erkekler neyin kafasında acaba ? evet kadın terbiyesiz bi kadın ama terbiyesizce yorum atan erkeklerinde o kadından bir farkı yok topunuz iğrençsiniz ıyyyk
Cevap Yaz 3 2
HELLO:pis yorum atan erkeklerin ne suçu var kadınlarda ar namus olmazsa
3 2
RONTOR:Bu pozisyona giren gol kaçırmaz, kale bomboş önünde.
Cevap Yaz 8 24
BAŞAK AYÇİN:Bu ne pis bir oturuş. Çocukluğumda bizim mahalleden aklını yitirmiş bir kadın geçerdi. Yolda taşın üzerine aynen bu pozisyonda otururdu. Anneme:''Bu kadın nekadar terbiyesiz oturuyor'' dediğimde annem:''Kızım o kadın aklını kaybetmiş bir zavallıdır. '' Zavallıcık en terbiyesiz lafları bağıra bağıra söylerdi. Komşular onun için ''Cıvı(r)tmış. '' derlerdi. Sadece şapşal ergen erkek çocuklar karşısına geçer ona bakarlardı.
Cevap Yaz 4 13
TAŞIN ÜSTÜNDE AKLINI KAYBETMİŞ ZAVALLIYA:Akli dengesi olmayan biri için bu oturuş normal ama eğer aklında sorun yoksa normal değil. .
1 0
TAŞIN ÜZERİNDE AKLINI KAYBETMİŞ ZAVALLI:Kimsenin özgürlüğünü kısıtlamıyorsam İstediğim gibi otururum. Gerekirse ''Siz kendinize bakın'' der; Lafı da böyle otuttururum.
2 0
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın

Magazin Manşet

Haberler

Güzellik kraliçesi, virüsle mücadele etmek için eski mesleğine dönüyor Magazin
Güzellik kraliçesi, virüsle mücadele etmek için eski mesleğine dönüyor
Demet, Acun’a seslendi: Cimrilik yapıyorsun patron Magazin
Demet, Acun'a seslendi: Cimrilik yapıyorsun patron
4 hafta boyunca tecavüze uğrayan şarkıcı, yaşadıklarını bir bir anlattı Magazin
4 hafta boyunca tecavüze uğrayan şarkıcı, yaşadıklarını bir bir anlattı
Eda Ece, sevgilisinin paylaşımına sert çıktı: Yazıklar olsun Magazin
Eda Ece, sevgilisinin paylaşımına sert çıktı: Yazıklar olsun
İşte Benim Stilim yarışmacısı, hırsızlık suçundan yargılanmaya başladı Magazin
İşte Benim Stilim yarışmacısı, hırsızlık suçundan yargılanmaya başladı
Cenk Eren, evlenecek olan hemşireler için yaptığıyla gönülleri fethetti Magazin
Cenk Eren, evlenecek olan hemşireler için yaptığıyla gönülleri fethetti
Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisini tıraş etti Magazin
Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisini tıraş etti
Annesini kaybeden Suzan Kardeş’in paylaşımı yürekleri dağladı Magazin
Annesini kaybeden Suzan Kardeş'in paylaşımı yürekleri dağladı

Son Dakika Magazin Haberleri

16:34: Kapadokya'daki dev testi restore ediliyor - Magazin 16:32: Zülfü Livaneli, koronavirüsün ne zaman biteceğini açıkladı - Magazin 16:32: Yap Ye Paylaş, yine bir Aydan Üstkanat klasiği - Magazin 16:31: Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı - Magazin 15:32: Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun - Magazin 14:54: Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu - Magazin 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 13:09: Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun - Magazin 14:32: Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı - Magazin 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu - Ekonomi