Model Didem Soydan, cinsel organ paylaşımıyla Twitter'a damga vurdu

Son zamanlarda yaptığı her paylaşımla sık sık gündeme gelen ülü model Didem Soydan, dün Instagram hesabından bir takipçisinden gelen cinsel organ sorusuna cevap verdi. Kısa sürede en çok konuşulan isimlerin başında gelen Soydan, bu sefer de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

CİNSEL ORGAN SORUSUNA CEVAP VERDİ

Zaman zaman takipçilerinden gelen uygunsuz mesajları ifşa eden Didem Soydan, bir takipçisine gönderdiği "Büyük penis fetişiniz mi var?" mesajını Instagram hesabının hikaye kısmında yayınlayarak "Ben anlamadım küçüğünün fetişi mi varmış. Yani kim küçüğünü sever ki neyse her seçime saygı falan" dedi.

"PENİS DEDİK ÖDÜ KOPTU MİLLETİN"

Didem Soydan'ın bu cesur cevabı sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Birçok kullanıcı "Her şey bitti bunu konuşmak mı kaldı?", "Bir bu konuyu konuşmamıştın" ve "Artık sınır tanımıyorsun" gibi yorumlar yaptı. Gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Soydan, "Penise 'penis' dedik ödü koptu milletin" sözlerine yer verdi.

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babası ise Arnavutluk'tan göç etmiştir.

Üniversite yıllarında harçlığını çıkartmak için çalıştığı bir mağazada 2004 yılında Ümit Ünal tarafından keşfedilerek, ilk defilesine çıktı. Tekliften bir ay sonra La Russie defilesinde yer aldı. Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenildi. Modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Didem Soydan, Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla birlikte çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor.