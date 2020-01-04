Haberler » Magazin » Model Didem Soydan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap verdi - Magazin

Model Didem Soydan "Cinsel organa doyamadın" diyen takipçisine cevap verdi

Son günlerde yaptığı cinsel organ paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen model Didem Soydan, bir takipçisinin "Doymadın artık" yorumu sonrası çılgına dönerek "Doyamayan sizsiniz, ne zaman duysanız çılgınlar gibi atlıyorsunuz" dedi.

04.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:11

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Didem Soydan, son günlerde yaptığı cinsel organ paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Hem hem de Twitter hesabından cinsel organla ilgili açıklamalar yapan Soydan, son olarak "Doyamadın artık" diyen bir kişiye cevap verdi.

"DOYAMAYAN SİZSİNİZ"

Twitter hesabından "Penise 'penis' dedik ödü koptu milletin" paylaşımını yapan Didem Soydan'a tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Soydan'ın paylaşımına "Bir doyamadın. Toprak doyursun" dedi. Gelen mesajı gören Soydan ise "Doyamayan sizsiniz. Ne zaman penis dense çılgınlar gibi atlıyorsunuz üstüne ama seviyorsun sen ben anlıyorum seni ve yargılamıyorum asla" cevabını verdi.

"FETİŞİNİZ Mİ VAR?"

Zaman zaman takipçilerinden gelen uygunsuz mesajları işa eden Didem Soydan, bir takipçisine gönderdiği "Büyük penis fetişiniz mi var?" mesajını Instagram hesabının hikaye kısmında yayınlayarak "Ben anlamadım küçüğünün fetişi mi varmış. Yani kim küçüğünü sever ki neyse her seçime saygı falan" demişti.

Model Didem Soydan, cinsel organ paylaşımıyla TwitterModel Didem Soydan, cinsel organ paylaşımıyla Twitter'a damga vurdu

Didem Soydan "Cinsel organ fetişiniz mi var?" sorusuna cevap verdiDidem Soydan "Cinsel organ fetişiniz mi var?" sorusuna cevap verdi

Model Didem Soydan

Didem Soydan, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

11:08   Model Didem Soydan "Cinsel organa doyamadın" diyen takipçisine cevap verdi - Magazin
08:47   Genç oyuncu Berker Güven "Ölümü kabul ediyorum" paylaşımıyla korkuttu - Magazin
08:33   Bennu Gerede: Hâlâ aşka inanıyorum - Magazin
07:32   Fazla kilolarından kurtulan Enes Batur, bambaşka biri oldu - Magazin
01:41   Defne Samyeli'ye Deren Talu-Kerim Sabancı aşkı soruldu - Magazin
21:35   Ünlü şarkıcı Selena Gomez, uzun zaman sonra bikiniyle yakalandı! Fazla kiloları gözlerden kaçmadı - Magazin
18:20   Tüm dünyanın tanıdığı karı koca tatil için Türkiye'yi seçti! İkisi de birbirinden ünlü - Magazin
4.01.2020 11:27:49