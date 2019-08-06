"Daha cesur" diyen model Didem Soydan, kırmızı mayosuyla poz verdi

Usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'le aşk yaşayan model Didem Soydan, kırmızı mayosuyla poz verdi. Soydan'ın paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

KIRMIZI MAYOSUYLA POZ VERDİ

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından sıklıkla bahsettiren Didem Soydan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Soydan, "Daha cesur, daha cool..." notuyla kırmızı mayosuyla çektirdiği pozunu paylaştı.

LİDER DESTEĞİNİ GÖSTERDİ

Didem Soydan'ın kısa sürede binlerce beğeni alan cesur pozuna sevgilisinden beğeni gecikmedi. Lider Şahin, sevgilisini fotoğrafını beğenerek desteğini göstermiş oldu.