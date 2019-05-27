27.05.2019 12:15
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Model Ebru Şancı, Maçı Kazanan Eşi Alpaslan Öztürk'ü Öpücüklere Boğdu

Ebru Şancı, Spor Toto Süper Lig'i 34. haftasında Göztepe-Ankaragücü maçına giderek Göztepe'de top koşturan eşi Alpaslan Öztürk'e destek oldu. Maç sonunda poz veren ikili birbirini öpücüklere boğdu.

Spor Toto Süper Lig'i 34. haftasında Göztepe-Ankaragücü maçı vardı. Göztepe Ankaragücü karşısında aldığı galibiyet ile ligde kalmayı başardı. Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, takımının Süper Lig'de kalmayı garantilemesinin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Maç sonunda sahaya inen Ebru Şancı, eşini öpücüklere boğdu.

"SEZONUN EN İYİ ÖZETİ"

İkilinin aşk dolu fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Şancı, altına"Bu sene Süper Lig sezonunun en iyi özeti" yorumunu yaptı.

"GÖZÜM ÜSTÜNDE"

Şancı maç öncesi de eşinin fotoğrafını paylaşıp "Gözüm bugün üstünde! Evde huzur istiyorsan yapman gerekeni biliyorsun" yazmıştı.

Model Ebru Şancı, Maçı Kazanan Eşi Alpaslan Öztürk'ü Öpücüklere Boğdu Magazin, Spor


YORUMLAR (8)
ALİÇO: Allah mesut etsin kardeşim.
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HAYDAR: bu Ebru Şancı da baya düzgün bişey ha.
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YAĞMURDANMI YOKSA AŞKTANMI: 9 ay sonra geliyor bir şopar
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DELİ KURT: iftardan sonra atış serbest adam haketti yani ödülü
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BALONA ROVEŞATA: Sahadaki ödül buysa evdekini hayal bile edemiyorum. !!
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