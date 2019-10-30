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Model Elif Çelik, Galatasaraylı futbolcularla eğlendiği gece hakkında konuştu

Model Elif Çelik, Galatasaraylı futbolcular Babel, Donk ve Lemina'nın eğlence görüntüleri ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik yaptığı açıklamada, "Hep birlikte eğlendikten sonra evlere dağıldık. 'Alem yaptılar' başta olmak üzere bütün iddialar asılsızdır" ifadelerini kullandı.

30.10.2019 16:04

Sarı kırmızılı futbolcuların dün ortaya çıkan dansözlerle eğlendiği görüntüler büyük olay yaratmıştı. Babel, Lemina ve Donk'un yer aldığı görüntülerde sarı kırmızılı futbolcular dansözlerle eğlenmişti. Derbide "oğlum ameliyat" oldu diye forma giymeyen Donk'un dansözlerle hayal çekmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

Görüntülerin özellikle derbi mağlubiyeti sonrasında çekildiği iddiaları ise taraftarı çok kızdırmış ve sosyal medyada tepki toplamıştı. Eğlencenin Beşiktaş mağlubiyeti sonrası yapıldığı iddiaları ise doğrulanamamıştı. Ancak oyuncuların eğlendiği gecede orada olan model Elif Çelik'ten sürpriz bir açıklama geldi. Çelik'in açıklamasına göre eğlence dün yapıldı.

"HEP BİRLİKTE EĞLENİP EVLERE DAĞILDIK"

Galatasaraylı futbolcuların dansözlerle eğlendiği anda oyuncuların yanında olan Elif Çelik, Twitter hesabından "Dün gece İstanbul'daki bir eğlence mekanında bir arkadaşımın doğum günü için toplandık. Davetliler arasında sonradan futbolcu olduğunu öğrendiğim kişiler de vardı. Hep birlikte eğlendikten sonra evlere dağıldık. 'Alem yaptılar' başta olmak üzere bütün iddialar asılsızdır"yazdı.

Daha önce röportaj veren Çelik, Playboy yolculuğunu ve Hugh Hefner ile olan diyaloğunu anlatırken, Miss Bum Bum yarışmasına katılacağını da belirtmişti.

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Model Elif Çelik, Galatasaraylı futbolcularla eğlendiği gece hakkında konuştu

Elif Çelik, İstanbul, Twitter, Spor


YORUMLAR (19)
GS:Babelcim enerjini nerede harcadığın belli oluyor seni seni
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FALKAYO:SİZE NE KARDEŞİM CİNCONUN PARASINI YİYORLAR, NEREYE GİTSİNLER KEPAPÇI SELO YA MI ?
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ADINIZI YAZIN:bari Emre Mor uda alsydı yanlarına
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MRTKRC:modelmi , ya bırakın bu işleri ya modelmiş, halk arasında başka ismi var bunun . . .
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VATANDAŞ:benim yazacağım yorumu yazmışsın :) kaç model bu
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GHGH:Benim en sevdiğim asgari ücret adamların bunlar için kavga etmesi adsfghjk
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7 0
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ÖMER:Bu simdi TÜRK kizimi?
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5 1
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KAPLAN:Ayıp be takım bu kadar kötü giderken bu futbolcuların yaptıkları çok ayıp yazıklar olsun
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ULTRAKEDİ:Cincona yakışır
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TAM 35:'' hep birlikte eğlendikten sonra EVLERE DAĞILDIK '' buradaki ''evlere dağıldık'' masumiyetini millet neden yanlış anlıyor oysa ki yanlış bir şey yok :)))))
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