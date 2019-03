Model Fabrikaların Sayısını 2022'ye Kadar 10'a Çıkarmayı Hedefliyoruz"

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ankara'dan sonra Bursa'da ikinci örneğini deneyimlediğimiz model fabrikaların sayısını 2022 yılına kadar 10'a çıkarmayı, böylece deneyimsel öğrenme vizyonu, sanayicimizin verimliliği ve dijital dönüşüm alanlarında ülkemizin yükselmesini hedefliyoruz." dedi.Oktay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde "Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Bursa Model Fabrikası"nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, teknolojinin hayatın her yerinde ve her anında olduğunu söyledi.Günlük yaşantı, tüketim alışkanlıkları ve dünyadaki üretim modellerinin yeni teknolojik eğilimlere göre şekillendiğine ve dönüşüme uğradığına işaret eden Oktay, ekonomik rekabet ve kaynak verimliliği kurallarının teknolojik ilerlemelere göre her gün yeniden belirlendiğini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle devam etti:"Bu dönemin kazananları, teknolojiyi sadece geliştiren veya sadece tüketenler değil ama onları yönlendiren ve üretime hızla adapte edebilenler olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli teknoloji hamlemizin bir parçası olan 'Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi' vizyonumuzla Türkiye'nin daha da gelişmesi için var gücümüzle gayret gösteriyoruz.Hedeflerimize giden yolun yüksek katma değerli üretim, verimlilik, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınmadan geçtiğinin bilincindeyiz. Hiçbir hedef bizim için nihai hedef değil. Hedefe ulaşmaya yaklaşmaya başladığımızda biz yeni hedefleri koyarız. Dolayısıyla hedefe erken ulaşan Bursa inşallah Türkiye'ye de Bursa'dan farklı bir liderlik, önderlik yapıyor olacak. Hedeflere ulaştık diye 2023 yılına kadar rahatlık yok."Oktay, açılışını yapacakları fabrikanın da aynı doğrultuda atılan adımlardan biri olduğunu söyledi.Güçlü ekonominin güçlü sanayiyle mümkün olacağına inandıklarını belirten Oktay, "Güçlü sanayiye giden yolun ise etkinlik, verimlilik, dijitalleşme ve iyi yönetişimden geçtiğinin bilincindeyiz. 17 yıldır sanayicimizin, yani üretenin yanında olarak önemli destek ve teşvikler sağladık, teşviklerimizi etkin şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı."Uygulayarak öğrenme" odaklı üretimOktay, Bursa'nın 2018 yılında 15 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, kentin ithalatının ise 9 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu bildirdi. İhracat ile ithalat rakamları arasındaki farka işaret eden Oktay, Bursa'nın bu anlamda da ciddi liderlik yaptığını dile getirdi.Fabrikanın özelliklerine ilişkin bilgi veren Oktay, şunları kaydetti:"Fabrikalarda üretimi sağlayan temel üretim sistemlerinin bir modelinin yer aldığı bu merkezde kesikli veya sürekli üretim hatlarında birçok sektöre yönelik uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmetleri de verilecektir. Bu merkezde teorik eğitimlerin yanı sıra katılımcılar uygulayarak öğrenme aşamasına geçecek, böylece 'dene yap' modeliyle hata yapmaktan korkmayacaksınız. İmalat sanayi firmalarımızın mühendis, uzman tekniker ve yöneticilerine hizmet verecek olan bu eğitim merkezi, sadece Bursa'ya değil çevre illerimize de hitap edecektir. Ankara'dan sonra Bursa'da ikinci örneğini deneyimlediğimiz model fabrikaların sayısını 2022 yılına kadar 10'a çıkarmayı, böylece deneyimsel öğrenme vizyonu, sanayicimizin verimliliği ve dijital dönüşüm alanlarında ülkemizin yükselmesini hedefliyoruz. Model fabrika projesinin Bursa'da hayata geçmesinde emeği olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank başta olmak üzere tüm bakanlık çalışanlarına, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına, bu merkezin dönüştürücü etkisine inanan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum."Konuşmaların ardından Oktay ve protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Oktay daha sonra beraberindekilerle fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, milletvekilleri ve sanayiciler katıldı.