Model Fabrikayı Kayserimize Kazandırmak İçin Çalışıyoruz"

Kaynak: AA

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yaklaşık 2 milyon dolar hibe desteği ile kurulacak model fabrikanın, sanayicilerin verimini artıracağını belirtti.KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, proje aşaması devam eden model fabrika ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.KAYSO'da gerçekleştirilen toplantıya, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Mustafa Kemal Akgül, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Proje Yöneticisi ve bakanlık uzmanları ile Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) temsilcileri katıldı.Toplantıda projenin ilerleme aşamaları ve yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Projenin aksamadan devam ettiğini açıklayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, şunları kaydetti:"Bugün burada proje ortaklarımızla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Model fabrika kurma çalışmalarımız planladığımız gibi devam ediyor. Kayserili sanayicilerimizin verimliğini artıracak ve uluslararası arenada üyelerimizi daha üst sıralara taşıyacak model fabrikayı Kayserimize en kısa zamanda kazandırmak için çalışıyoruz. Toplantımıza katılımlarından dolayı başta Ankara'dan gelen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Mustafa Kemal Akgül ve uzman arkadaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."