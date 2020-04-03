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Model Karzan Ibrahim Shingaly gelen iş tekliflerini erteledi

Iraklı manken Karzan Ibrahim Shingaly, firmalardan gelen iş tekliflerini korona virüs nedeniyle 1 ay sonrasına erteledi.

03.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:08
Model Karzan Ibrahim Shingaly gelen iş tekliflerini erteledi
Iraklı manken Karzan Ibrahim Shingaly, firmalardan gelen iş tekliflerini korona virüs nedeniyle 1 ay sonrasına erteledi.

Geçtiğimiz aylarda sosyal paylaşım sitelerinde Duhok 'un en şıkı olarak seçilen Karzan Ibrahim Shingaly'e firmalardan teklifler yağmaya başlamış ve gelen teklifleri değerlendireceğini ifade etmişti. Duhok internet sitelerinin sosyal medyada en şık model olarak Karzan Ibrahim Shingaly' nin fotoğrafını paylaşarak haberi duyurmasının ardından ünlü mankene, farklı farklı alanlarda ve de özellikle giyim firmalarından peş peşe teklif gelmeye başladı.

Shingaly, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yüzünden kendisine gelen tüm iş tekliflerini ertelediğini duyurdu. - ŞIRNAK
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Kaynak: İHA

Etiketler: Manken, Duhok, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Model Karzan Ibrahim Shingaly gelen iş tekliflerini erteledi - Haberler

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