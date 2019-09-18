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Model Kendal Jenner'ı görüntülendiği için şikayet edilen Danla Bilic, kendisini eleştirenlere sitem etti

New York Moda Haftası'na katılmak için ABD'ye giden Danla Bilic ve arkadaşı aynı mekanda olduğu model Kendall Jenner'ı görüntülemek isteyince güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı. Bilic, bu olayı taciz diye nitelendiren kişilere de çektiği videoyla sitem etti.

18.09.2019 13:56

Çektiği makyaj videolarıyla YouTube'da kısa sürede fenomen olan Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde blogger arkadaşı Can Direkli ile beraber New York Moda Haftası'na katılmak için ABD'ye gitti. Aynı mekanda olduğu Kendall Jenner'ı görüntülemek isteyen Bilic ve arkadaşı modelin şikayetiyle güvenliğe şikayet edildi. Yaşanan olayın ardından bir video paylaşan Bilic, kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.

"DANLA BİLİC KENDAL JENNER'I TACİZ ETMİŞ"

New York'da yaptıklarını video şeklinde paylaşan Bilic, Kendal Jenner'la yaşadığı olay sonrası Twitter'dan kendisini tacizci olarak nitelendiren bir kişiye sitem etti. Bilic, son videosun Kendall Jenner ile yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Sabah şöyle bir tweet okudum; 'Danla Bilic, dün gece aynı mekanda olduğu Kendal Jenner'ı taciz etmiş, Kendal da Danla Bilic'i güvenliğe şikayet etmiş.' Bunu okuduğuma yemin edebilirim. Yorum yapmayacağım.

"KENDAL KENDİSİNİ İNSANLARI ŞİKAYET ETMEYE ADADI"

Can story çekerken Kendal Jenner'a yakalandı. Bu arada o tweeti atan arkadaşa sesleniyorum; yemin ederim ki tek yaptığım şey gece boyunca toplamda 5 dakika falan Kendal Jenner'ı izlemek. Kusura bakmayın da bir zahmet izleyeyim. Ben Kendal jenner'ı her gün görmüyorum siz görüyor olabilirsiniz. Kız (Kendal Jenner) mekana geldi, arkadaşlarıyla selamlaştı ve yemeğine hiç dönmedi bile. Hiçbir şeyle ilgilenmeyip kendini mekanda telefon kullanan insanları şikayet etmeye adadı. Sürekli 'şu şu şu' diyerek herkesi şikayet etti. Bu arada onu çekenlerden bahsetmiyorum, elinde telefon olan herkesi. Be konsantre şekilde ne yapıyor diye onu izlediğim için görüyorum.

"BEN KİMSEYİ TACİZ ETMEDİM"

En son güvenlik bütün masaları dolaşarak insanlardan bir süre telefon kullanmamalarını rica etti. Can direk yakalandığı için bizim masadan da rica ettiler. Kız herkesten nefret ediyor ve herkese 'İğrençsiniz' der gibi bakıyor. O bakışı bile o kadar güzel ki öyle bakarken gelip sana kussa teşekkür edersin. Ben kimseyi taciz etmedim. Ben sadece izledim o da hakkımdır. "

Kendall JennerKendall Jenner'ı sevgilisiyle görüntüleyen Danla Bilic, ünlü modele fena yakalandı

Model Kendal Jenner'ı görüntülendiği için şikayet edilen Danla Bilic, kendisini eleştirenlere sitem etti

Kendall Jenner, Danla Bilic, New York, Magazin

YORUMLAR(8)
SMZ:sosyal medyadan kazandıkları paranın vergisini ödüyorlarmı. .
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BJK:kısmetse seneye üniversite sınavına gireceğim. . fikrimi değiştirdim estetik doktoru olmak istiyorum. . en çok para bu meslekte var. . .
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BUSE:DAMLA CIM RAHAT OL. . . . . . 1. ARDA TURAN TACİZ ETTİ. 2. HASTANE BASTI. 3. RUHSATSIZ SİLAH TAŞIDI. 4. ADAMIN BURNUNU KIRDI. 5. . SİLAH ATEŞLEDİ BİR ŞEY OLMADI. . . . . . . . . . SENDE ÜNLÜSÜN VE PARAN VAR. . . . . . . . .
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BİR ZAMANLAR ANADOLU:Ne anlatıyon hala mal arabası
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FERHAT:tipini beğenmemiş demekki senin onun için şikayet etmiştir
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XXX:bornozunu az açıp yayınlasaydın :D
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TXX:ne bu yabancı düskünlüğü yaaa. onlar sizin suratınıza bakmıyor siz ölğyorsunuz onlar için. zavallısınız ya
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DIŞIN DEĞİL İÇİN GÜZEL OLSUN ŞU:SADECE TEŞFİKVAR TACİZ YOK
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