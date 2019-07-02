Model Merve Büyüksaraç'tan 25 Bin TL kazanan Acun Ilıcalı, parayı ne yapacağını açıkladı

Manken ve model Merve Büyüksaraç 2012 senesinde katıldığı Survivor yarışmasıyla alakalı yaptığı açıklamada "Yarışma adil değilmiş, bana küfür edildi ama yayınlanmadı" demişti. Bu iddiaların ardından Acun Ilıcalı , manken hakkında tazminat davası açarak iddiaları yalanlamıştı. Dün akşam yayınlanan Survivor'un finalinde açıklama yapan Ilıcalı, Ocak ayında sonuçlanan dava hakkında da ilk kez konuştu.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Canlı yayında açıklama yapan Acun Ilıcalı , şunları söyledi: "Bundan yıllar önceydi. Survivor'da bir yarışmacı, elenmesini kabullenemeyerek hakkımızda asılsız iddialarda bulundu. Bu kişi Merve Büyüksaraç. Kendisi bize defalarca iftira attı, mahkemeye verdik. Asılsız iddiaları mahkeme haksız buldu ve bize tazminat ödemeye mahkum etti. Adalet yerini buldu.

"KİMSENİN HAKKINI YEMEDİK"

Hayatımız boyunca kimsenin hakkını yemedik. Bunu iddia eden de 25 bin TL manevi tazminat kararı ile buluştu. Bu parayı hayır kurumlarına bağışlayacağız. Sevgili Merve'ye şu açıdan çok teşekkür ediyorum; bize çirkin iddialarda bulundu, cevabı mahkeme verdi, kazanan hayır kurumları oldu."

"SURVIVOR'DA YEMEK VERİLİYOR"

Merve Büyüksaraç Survivor hakkında, "Survivor ortamını gerçek, yarışmanın adil olduğunu sanıyordum ama öyle değilmiş. Adamına göre montaj yapılıyormuş... Mustafa Topaloğlu, bana sürekli küfür etti ama yayınlamadılar. Pek çok şey prodüksiyon eseri. Bazı şeyleri ekip ayarlıyor ve sanki gerçekmiş gibi 10-15 dakikalık reality görüntüleri çekiliyor. Ve evet, yemek veriliyor." demişti.