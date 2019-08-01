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Model Naomi Campbell, siyahi olduğu için bir otele alınmadı

Dünyaca ünlü model Naomi Campbell, Cannes Film Festivali sırasında siyahi olduğu gerekçesiyle Fransa'nın güneyindeki bir otele alınmadı.

01.08.2019 12:10
Model Naomi Campbell, siyahi olduğu için bir otele alınmadı

Paris Match'e röportaj veren dünyaca ünlü model Naomi Campbell, moda endüstrisindeki çeşitliliği tartışırken herkesi şaşkına çeviren bir olay anlattı. Campbell, Cannes Film Festivali sırasında arkadaşıyla bir otelde düzenlenen etkinliğe katılmak istedi ancak ten renginden dolayı içeri alınmadı.

OTELE ALINMADI

Olayın Cannes Film Festivali sırasında gerçekleştiğini söyleyen 49 yaşındaki Campbell, içeri alınmadığı otelin adını açıklamadı. "Ten rengimizden dolayı arkadaşımın ve benim içeri girmemize izin verilmedi" diyen model, otelin girişindeki görevlinin kendilerine etkinlikte yer kalmadığını söylediğini ancak gelen davetlileri almaya devam ettiğini söyledi.

"SİYAHİ OLDUĞUM İÇİN BAZI ÜLKELER FOTOĞRAFIMI KULLANMADI"

Campbell, geçtiğimiz Nisan ayında belirli bir ülkenin kendisini siyahi olduğu için reklam kampanyasında oynatmak istemediğini açıklamıştı. Model, olay hakkında "Bu eşitsizlik hala tam anlamıyla düzelmiş değil. Yeni bir kampanyanın yüzüyüm. Ancak bana, siyahi olduğum için belirli bir ülkenin benim fotoğrafımı kullanmayacağı söylendi" demişti.


Naomi Campbell, Paris Match, Magazin

YORUMLAR (4)
.......: GÜYA ÇAĞDAŞ ÜLKA FRANSA ORTA ÇAĞDAN KALMA KAFALARI İLE YAŞIYORLAR
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AYLE: renginden, ırkından, dininden giyiminden dilinden dolayı insan dışlayan beyinlere acıyorum. . .
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YORUM: Bu Devirde hala ve hala IRKÇILIK var yaa.... Dünya RENKLI daha Güzel yaaa.....
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ADINI YAZ Y: Siyahi olduğu için değilde zor bir insan olduğu içindir. . fransada çok siyahi tenli modeller vardır. . . .
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