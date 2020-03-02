Model Rezan Sinjari: "En güvenli ülke Türkiye"

Iraklı model Rezan Sinjari, korona virüsün bulaşmamış olduğu nadir ülkelerden biri olan Türkiye 'nin en güvenli ülke olduğunu söyledi.



Dünyada hızla yayılan korona virüs tehdidi nedeniyle Irak'ta maske fiyatları fahiş şekilde arttı. Sosyal sorumluluk kapsamında model ve oyuncular da maske kullanımına dikkat çekmeye başladı. Irak'ta modellik yapan Rezan Sinjari de maske kullanımına dikkat çekerek korona virüsün bulaşmamış olduğu nadir ülkelerden biri olan Türkiye'nin en güvenli ülke olduğunu ifade etti. Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda virüse karşı korunma ve tedbir amaçlı maske kullanılması gerektiğinin altını çizen Sinjari, "Kapalı ortamlarda alışveriş merkezlerinde kesinlikle maske kullanmalıyız ve de kullanırken çekinmemeliyiz. Topluma şunu iyi anlatmamız ve göstermemiz gerekir ki maske kullananlar hasta falan değil, maske kullananlar solunum yolu ile dışarıdan gelecek her türlü virüse karşı kendi tedbirini almış oluyor demektir" dedi. - ŞIRNAK