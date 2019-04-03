Model Sahara Ray, Modaya Uyarak Küvette Çıplak Poz Verdi

Sosyal medyada damga vuran akımların arasına bir yenisi daha eklendi. Bornozlu poz verme akımından sonra şimdi de küvette poz vermek moda oldu. Bu modaya son uyan ise model Sahara Ray oldu.

KÜVETTE ÇIPLAK POZ VERDİ

Justin Bieber'ın eski sevgilisi Sahara Ray, yine sosyal medyanın gündeminde. Instagram'ı aktif kullanan ünlülerimiz arasında yer alan Sahara Ray, küvette çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Ray'ın küvet pozu hayranlarının büyük beğenisini topladı. Sahara Ray'ın iddialı pozu kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

Instagram'ı aktif kullanan model, verdiği pozlarla da adından söz ettiriyor. İşte modelin verdiği cesur pozlardan bazıları...