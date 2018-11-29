Ünlü Model Hayley Bray, Tacize Uğradı!

28 yaşındaki İngiliz model Hayley Bray, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tatil için bulunduğu otelin çamaşırhanesinde elbiseleri kurutmadan çıkardığı sırada çamaşırhaneye giren bir adam tarafından tacize uğradı.

"BENİ ELLE TACİZ ETTİ"

Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde adam, sakin bir şekilde içeri girip modeli taciz etti. Bray ise adama tepki gösterince adam olay yerinden uzaklaştı. Bray, yaşadığı taciz olayı hakkında bilgi vererek, "Sabah uyanır uyanmaz elbiselerimi makineden çıkarmak için pijama ile çamaşırhaneye indim.10 dakika önce otelin otoparkında gördüğümü tahmin ettiğim adam, çamaşırhaneye girince göz göze geldik. Yanımdaki kadın ile konuşurken adam arkamdan yaklaşarak elle beni taciz etti. Ellerine vurunca adam uzaklaştı." ifadelerini kullandı. Polis, tacizcinin yakalanması için soruşturma başlattı.