Model Uçak Eğitimi Aldılar, Hayallerine Yön Verdiler

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:58



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:58

Diyarbakır'da bir okulda lise öğrencilerine yönelik model uçak eğitimi verildi. Ellerine aldıkları aparatları lastik motorlu uçağa dönüştüren öğrenciler, üniversite hedeflerine uçak mühendisliğini de ekleyerek hayallerine yön verdiler.Gençlikv e Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi model uçak projesi gerçekleştirdi. Proje kapsamında Diyarbakır Atlas Havacılık Spor Kulübü tarafından öğrencilere model uçak yapım eğitimi verildi. Eğitimin ardından kendilerine verilen aletlerle lastik motorlu model uçaklarını yapan öğrenciler, daha sonra yaptıkları ürünleri okul bahçesinde uçurarak uçaklarını test ettiler. Önümüzdeki yıl üniversite sınavlarına girecek olan öğrenciler, eğitimlerinin ardından hedeflerine uçak mühendisliğini de ekleyerek hayallerine yön verdi."Havacılığa ilk adım model uçakla başlıyor"Diyarbakır Atlas Havacılık Spor Kulübü Başkanı Ahmet Karadaşlı, projenin Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nin Havacılık Kulübü adına hazırlandığını söyledi. Karadaşlı, "Bakanlıkça kabul gördü, bu okuldan 40, başka bir okuldan da 30 olmak üzere toplam 70 öğrencimiz bundan faydalanacaklar. Hem çocukların el becerilerinin gelişimi hem de ileride bir uçak mühendisinin duygularını burada tetikleyebilirsek ne mutlu bizlere diyeceğiz. Oldukça ilgi gördü projemiz, 70 kişi olmasına rağmen 100'lerce başvuru aldık. Havacılığa ilk adım model uçakla başlıyor. Model uçağın da ilk modülü lastik motorlu modeli, bunun hem yapımı kolay hem de hava sporları federasyonunun bu branşta yarışmaları yapılmaktadır. Lastiğin çevrilmesi ile birlikte pervaneyi bıraktığımızda oluşturduğu güçle uçan bir model" dedi."Bundan sonra havacılıkla ilgili güzel şeyler yapabilirim"12. sınıf öğrencisi Zeynep Orak, projenin eğlenceli geçtiğini ve hobi edindiğini söyledi. Orak, "Uçağımı bitirdim ve ilk deneyimimi de yaptım. Havacılığa ilgi duymaya başladım ama yapabileceğim konusunda kendime güvenmiyorum ama bu maketlere olan ilgimi arttırdı. Bu etkinlikler ilgi alanımızı arttırdı, hobi oluşturdu. İkinci, üçüncü aşamaları da öğrenmeye çalışacağım" diye konuştu.11. sınıf öğrencisi Veysel Birkan da, ilk başlarda zorlandığını belirterek şöyle devam etti:"Bir ara yapamayacağımı da düşündüm. En sonunda kararlılıkla durdum üzerinde ve yaptım. İleriki aşamalarda öncülük yapılırsa diğer aşamaları da gerçekleştirebiliriz. Üniversitede imkanlar olursa havacılık bölümlerini seçebilirim, bundan sonra havacılıkla ilgili güzel şeyler yapabilirim diye düşünüyorum."Öğrenciler daha sonra tamamladıkları model uçaklarını okul bahçesinde uçurarak ürünlerini test etti. - DİYARBAKIR