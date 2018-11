22 Kasım 2018 Perşembe 11:32



Model uçak sevdalılarının kullandığı pist kullanılamaz hale getirildi...Pist havadan görüntülendi Ankara Model Uçak Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Demir : "Acilen Ankara'da müsabakaların yapılabileceği, genç havacıların yetişebileceği acil bir piste ve hangara ihtiyacımız var" "Ülke içinde müsabakalar oluyor, uluslararası müsabakalar oluyor fakat biz Ankaralı modelciler olarak kimseyi davet edemiyoruz"ANKARA - Gölbaşı'nda bulunan Kaya Hava Parkı kullanılamaz hale geldi. Ankara Model Uçak Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Demir, "Acilen Ankara'da müsabakaların yapılabileceği, genç havacıların yetişebileceği acil bir piste ve hangara ihtiyacımız var" dedi. Gölbaşı'nda model uçak meraklıları tarafından kullanılan Kaya Hava Parkı, kazı makineleri ile kullanılamaz hale getirildi. ASKİ 'ye ait olan pistin kullanılamaz hale getirilmesi, model uçakseverler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Pist alanının kaldırılmasını isteyen köylüler ve ilgili firmanın arasındaki anlaşmazlık sonucunda alanın son olarak bu hale getirildiğini belirten Ankara Model Uçak Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Demir, aslında pistin köye ve köylüye hiçbir zararı olmadığını söyledi. Demir, pistle ilgili birçok genci de havacılık alanına teşvik ettiklerini ve eğer alan bu hale gelmeseydi daha birçok gencin hayatına olumlu yönde etkileri olacağını dile getirdi. Demir, Ankaralı modelciler olarak pist sorunları olduğunu kaydederek, "Senelerdir bir piste sahip olamadık. Dönem içerisinde Mamak Belediyesi ve Çankaya Belediyesi birer pist yaptılar fakat bunlar küçük modeller için ve uçuşa da çok uygun değiller" ifadelerini kullandı. "Acilen Ankara'da müsabakaların yapılabileceği, genç havacıların yetişebileceği acil bir piste ve hangara ihtiyacımız var" "Burada geleceğe İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapacak mühendislere temel atmak istedik fakat başarılı olamadık" diyen Demir, şöyle devam etti: "Gölbaşı pistini kullanıyorduk daha önce. Yaklaşık 2,5-3 sene kadar kullandık. Buranın asfalt olması, uçuşa çok elverişli olması sebebiyle Ankaralı modelciler hafta sonları burada toplanıyordu. Güzel vakit geçiriyorduk, uçuşlar yapıyorduk. Havacılığa gönül vermiş gençlere yardımcı oluyorduk. Dönem içerisinde burayı işleten firmayla zannediyorum köylü arasında mahkemelik bir durum oldu. Bu da köyün alanı diye burası kapatıldı ve tahrip edildi. Bizim Ankaralı modelciler olarak uçuş yapabileceğimizi hiçbir yer yok. Yan tarafta bir hangar vardı. O hangarı belediyeden, valilikten rica ettik. Buranın bir model uçak müzesi olarak düzenlenmesini istedik. Burada geleceğe İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapacak mühendislere temel atmak istedik fakat başarılı olamadık. Şu anda gelinen durumdan da çok üzgünüz. Acilen Ankara'da müsabakaların yapılabileceği, genç havacıların yetişebileceği acil bir piste ve hangara ihtiyacımız var." "Ülke içinde müsabakalar oluyor, uluslararası müsabakalar oluyor fakat biz Ankaralı modelciler olarak kimseyi davet edemiyoruz" Demir, hangarın havacılık müzesi olmasını önerdiğini ve bu uçuşların legal olmasını istediklerini söyleyerek, "Köylüler şikayetçi oldular. Buranın kapısı kapatıldı. Biz hafta sonları geliyorduk. Fakat en sonunda teller de toplandı ve burası dozerlerle parçalandı. Uçuş yapmak için Sivil Havacılık'tan izin almak gerekiyor. Bunlar tamamen elle uçurulan hava araçları. İzin olaylarından da burası tanımlı olmadığı için uçarken korkuyoruz. Akşam eve dönerken bugün de ceza yemedik diye sevinerek gidiyoruz. Her an o korku var. Biz bu işin legal olarak yapılmasından yanayız. Böyle bir merkez olduğunda kontrol açısından da çok daha kolay olacağını düşünüyoruz. Şu an gündemde olan yerli ve milli insansız hava araçlarımız ve bunları yapacak insanlar buradan yetişecek. Benim bir savunmam vardı; bu hangarı bir havacılık müzesi yapalım ve 10 yıl sonra buradan en az on tane Selçuk Bayraktar çıkacak diye söylüyordum ki buna canı gönülden inanıyorum fakat olmadı. Yetkililerden yardım istiyoruz. Ülke içinde müsabakalar oluyor, uluslararası müsabakalar oluyor fakat biz Ankaralı modelciler olarak kimseyi davet edemiyoruz. Onları ne ağırlayacak yerimiz var ne uçacak alanımız var. Bu konuda Başkent ülkenin çok gerisinde kaldı. Önümüzde 2019 Teknofest var. Oraya katılmayı düşünüyoruz fakat yaptığımız İHA'ları nerede test edeceğiz? Çünkü uçurulması yasak. Bu konuda çok ciddi kanuni boşluklar var ve çok rahatsısız. Ankara'ya acil pist istiyoruz" şeklinde konuştu.