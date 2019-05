Modern Adventure Park açıldı

Kaynak: AA

Başarılarıyla ve kampüsünde bulunan macera parkıyla eğitimde ilklere imza atan Özel Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji Anadolu & Fen Lisesi'nin ve kampüsünde bulunan Modern Adventure Park'ın açılışı gerçekleştirildi.Modern Eğitim Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Özel Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji Anadolu & Fen Lisesi'nin ve kampüsünde bulunan Modern Adventure Park'ın açılışı yapıldı.İçerisinde birçok alan ve imkan barındıran, eşi benzeri görülmemiş Özel Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji'nin Macera Parkı açılışına katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.Modern Eğitim Koleji'nin macera parkı içerisinde her yaş grubu için birçok parkur, spor alanı, eğlence alanı ve park bulunuyor. Bu alanlar çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca aile dostu atmosferiyle aileler de çocuklarının yanında eğlenceye ortak olabilecek. İp parkurları çocukları sadece fiziksel olarak değil karakter olarak da eğitmeyi kolaylaştırmak amacıyla kuruldu. Sadece öğrenciler değil, ders dışı saatlerde çevre halkı da bu parka gelip imkanlarından yararlanabiliyor.Bu arada açılışa Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur Milletvekili ve Ak Parti MKYK Üyesi İbrahim Halil Yıldız , Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık , İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasef Bakırcı katıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Modern Eğitim Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülel, çocuklarının global bir eğitim sistemi ile eğitilmelerini arzuladığı için eğitim sektörüne girdiğini, her yeteneğe hitap eden bir kampüs hayal ederek modern kampüsü kurduğunu belirterek, katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini iletti."Eğitim, sadece bilginin ezberletilmesi değil, bilgiye ulaşacak aklın ve düşünceleri hayata geçirecek iradenin eğitilmesidir." felsefesiyle eğitim hayatında yerini alan Modern Eğitim Koleji, Modern Adventure Park'ın açılışı ile 20 dönümlük Modern Yaşam Kampüsü haline geldi. 1000 öğrencisiyle anaokulundan liseye kadar eğitim imkanı sunan kurum her öğrencinin fiziksel, zihinsel ve duygusal sürecine göre eğitim ve yaşam alanlarını planlayarak kendi eğitim ve öğretim modelini oluşturarak eğitime yeni bir nefes getirdi.Çocukların akademik başarıları ile aynı oranda sosyal başarılarına da büyük önem veren Modern Eğitim Koleji, Modern Adventure Park ile çocukların ihtiyaç duyduğu açık alan etkinliklerini bedensel, zihinsel ve sosyal gelişime destek olacak macera alanlarını eğitime dahil etmesi sebebiyle hem Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun hem de açılışa katılan Beylikdüzü Kaymakamı Okur'un ve diğer katılımcıların takdirini kazandı. Mehmet Kasapoğlu