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Modern aile: Sperm bankası yoluyla doğan 20 kardeşli geniş aile

ABD’de sperm bankası yoluyla dünyaya gelen Ryan Kramer kardeşlerinin peşine düştü. 6 yıl sonunda ilk kardeşine kavuşan Kramer aramaya devam ettikçe kardeş sayısı arttı. Kardeş sayısı 20'ye ulaştı.

03.11.2019 20:54Modern aile: Sperm bankası yoluyla doğan 20 kardeşli geniş aile
Modern dünya halleri aile kavramını da kökten değiştiriyor. Bunlardan birisi de sperm bankaları. Erkekler bu kurumlara spermlerini bağışlıyor veya satıyor. Çocuk sahibi olmak isteyen bireyler sperm bankalarına başvuruyor. Bu konudaki yönetmelik ve kanunlar da yeni gelişiyor. Ancak bu kurumlardan alınan spermlerle dünyaya gelen çocukların sayısı artıyor.

ABD'de sperm bankası yoluyla dünyaya gelen Ryan Kramer babasının peşine düştü, ancak gizlilik şartlarından dolayı bu araştırma hiç de kolay olmadı. Ryan Kramer babasını ararken anneleri ayrı olan bir üvey kardeşine ulaştı. Araştırma devam ettikçe kardeş sayısı da arttı. Kramer bir baktı ki artık kocaman bir ailesi olmuş. 20'den fazla kardeş! Anneler farklı, aynı babadan 20'den fazla kardeş.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

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