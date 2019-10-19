Siirtli modern arıcılık eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce İkizbağlar köyünde düzenlenen uygulamalı eğitim programına, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Sabri Tan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Seven, kurum uzmanları ve arıcılar katıldı.

25 üreticiye bal arısı ırkları, koloni düzeni, mevsimsel bakım, arı ürünleri üretimi, ballı bitkiler, gezgin arıcılık, ana arı yetiştiriciliği ve arı sağlığı konularında teorik ve pratik eğitim verildi.

Tan, arıcılığın bin 700 ton bal üretimi ve 160 bin arılı kovan ile Siirt'in en önemli sektörlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Kurum olarak üreticilere yönelik eğitimlerin devam edeceğini kaydeden Tan, arı yetiştiricileri tarafından modern arıcılık yöntemleri uygulanarak yapılacak bal üretiminin istihdama katkı sağlayacağını aktardı.

Eğitim sorunda katılımcılara sertifika verilecek.