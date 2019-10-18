Modern bir Karabağlar için uyum içinde çalışma mesajı verildi

SELVİTOPU MUHTARLARLA BULUŞTU

Karabağlar'da yaşayan 500 bin kişiye en iyi hizmeti vermek için muhtarlarla uyum içinde çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Sizler bu kentin nabzını en iyi tutan, dinamiklerini bilen insanlarsınız. İlçemiz şimdi gelişme sürecine girdi ve iyi bir yolda. Eşit hizmet almış, modern bir Karabağlar hepimiz eseri olacak" dedi.

Karabağlar Belediyesi Uğur Mumcu Sosyal Tesisleri'ndeki buluşmaya, ilçedeki 58 mahalle muhtarının tamamına yakını, belediye başkan yardımcıları ve bürokratlar katıldı. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu konuşmasına Muhtarlar Günü'nü kutlayarak başladı. Muhtarların kentin en önemli dinamiklerinin başında geldiğini anımsatan Başkan Selvitopu, "Bugün Karabağlar'daki bazı mahallelerimiz, 15, 20 ve 30 binlik nüfuslarıyla ülkemizdeki bir çok ilçeden bile daha büyük. O nedenle yaptığınız görev çok önemli. Bizim her sokağı görmemiz, oranın nabzını tutmamız mümkün değil. O nedenle elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız sizlersiniz" dedi.

ZORLUKLARA RAĞMEN…

Karabağlar'da yaşayan 500 bin insana hizmet etmek için geçen 5 yılda muhtarlarla uyum içinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Muhtarlarımızla adeta 2. bir meclis oluşturduk. Ara ara buluşarak sorunları konuştuk, bunlara çözüm aradık. Anlayışımız aynı şekilde sürecek. Herkese eşit mesafede olacak, hizmetleri tüm mahallerimize eşit şekilde yaymaya çalışacağız. Bugüne kadar yaptığınız katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum. Zorlukları birlikte göğüsleyip güzellikleri birlikte yaşamaya devam edelim. Her zaman yan yana, kol kola yürüyelim" diye konuştu.

Başkan Selvitopu, Karabağlar'ın iyi bir yolda olduğunu ve gelişme sürecine girdiğine de dikkat çekti. Belediye olarak mali sıkıntıları olduğunu anımsatan Başkan Selvitopu, "Geçen ay İller Bankası hak edişinden 4 milyon lira kesildi. Bundan sonra da bu kesintiler devam edecek sanırım. Ama biz yılmadan, bıkmadan bunları da çözerek hizmetleri aksatmamaya devam edeceğiz.Dişimizle, tırnağımızla, alınterimizle kenti bütçemizi yaratarak, hizmet etmeye çalışacağız" dedi.

BÜYÜKŞEHİRLE BİRLİKTE…

Başkan Selvitopu, projeleri yaşama geçirirken İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle uyum içinde çalıştıklarını da bildirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ilçede yapılması gerekenlere ilişkin özel bir dosya sunduğunu vurgulayan Selvitopu, "Ayrıca proje alanlarını tek tek kendisine gösterdim. Bizler kamu kurumuyuz ve ortak amacımız halkımıza hizmet. Hizmetin önüne hiçbir şey geçmeyecek. Karabağlar'ı daha iyi noktalara taşımak Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'le çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Uzundere Gençlik Merkezi, bulvar çalışmaları, semt merkezleri, kentsel dönüşüm alanları, mobilya eğitim merkezi gibi projelerle ilgili de muhtarları bilgilendiren Başkan Selvitopu, "Amacımız Karabağlar'ın farklı noktalarında belediyemizin olduğunu, hizmetin eşit dağıldığını hissettirmek. Oralarda yaşan vatandaşlarımızla bütünleşmek, iletişim halinde olduğumuzu vurgulamak. Bunun için kentimizin tüm dinamikleriyle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK!

Suriye Operasyonu'na da değinen Başkan Selvitopu, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Son günlerde Türk insanını aşağılayan söylemlere sert tepki gösteren Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

"Anadolu insanının özünde bağımsızlık, özgürlük, mücadele, kararlılık ve insana saygı vardır. Hakaret yoktur.Mustafa Kemal de bu ülkeyi kurarken boşuna 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' dememiştir. Ne gücünüz olursa olsun, ne olursanız olun, önce insana saygı gösterin. Hiçbir güç bizi korkutamaz, özgürlüğümüzden alıkoyamaz. Böyle kabadayıca tehditlerle Türkiye'yi aşağılamaya çalışanlar hiçbir zaman bir yere varamamışlardır."