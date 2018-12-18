Modern Eğitim Koleji Türkiye'yi Gururlandırdı

4 – 8 Aralık tarihleri arasında Mısır'ın Sharm El Sheikh şehrinde gerçekleşen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Olimpiyatı'nda (EISTEF) 6 projeyle Türkiye'yi temsil eden Modern Eğitim Koleji (MEK) Fen Lisesi öğrencileri 5 kategoride toplamda 2 altın, 8 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Kısa bir süre önce faaliyete başlayan MEK Fen Lisesi, Egyptian Association For Science and Engineering (EASE) tarafından Mısır'da düzenlenen yarışmanın finallerine gelene dek 30 ülkeden 1500, Türkiye'den de 400 projeyi geride bıraktı. Okul öğrencilerinin finale yükselen 6 projesi dünya elemelerinde ilk 10'a girdi. Tümüyle MEK Fen Lisesi'nin temsil ettiği Türkiye, finalde en fazla projesi yarışan ülke oldu. 4 projeyle Türkiye'yi ABD izledi. Mısır'da 50 finalist proje yarıştı.

Bu başarıda, öğretmenler ve öğrenciler kadar ortaya koyduğu felsefe ve icraatlarla MEK'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülel de pay sahibi. Gülel, öğrencileri Mısır'a uğurlarken gelişmiş ülkelerin tamamında en fazla eğitime önem verildiğini, bütçeden pay ayrıldığını ve katkı sağlandığını belirtmiş onlardan madalyalar beklediğini söylemişti.

MEK Fen Lisesi'nin Mısır'da elde ettiği madalyalar Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Ak Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Necati Işık, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve velilerin katıldığı törenle duyuruldu.

GÜLEL: "SAĞLIK ÜNİERSİTESİ İÇİN İZİN ÇIKTI"

MEK Kurucusu Gülel törende "Modern Eğitim Koleji olarak öğrencilerimizin 2018 uluslararası Bilim ve Teknoloji Olimpiyatı'nda elde ettikleri büyük başarının haklı gururunu yaşıyoruz. Bize bu gururu yaşatan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve onları destekleyen ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." Dedi. Gülel ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüklerini ve Beylikdüzü'ne Sağlık Üniversitesi kurmak için izin aldıklarını da söyledi.

OKUR:" ARTIK TEKNOLOJİ 4.0 KONUŞULUYOR"

Kaymakam Mehmet Okur ise şöyle konuştu: "Öğrencilerimiz Mısır'da madalyaların hemen hemen hepsini toplayıp geldiler. Hem Beylikdüzü, hem de İstanbul için önemli bir başarıya imza attılar. İlçe Kaymakamı olarak bu öğrencilerimizle iftihar ediyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Beylikdüzü 'nün eğitimdeki kalitesi artık marka haline geldi. İstanbul'un 39 ilçesi arasında eğitimde yakaladığı kaliteyle ön plana çıktı. Bunda idarecilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin ve öğrencilerimizin çok büyük payı var. Çağımız teknoloji ve bilgi çağı. Teknoloji 4.0'ı konuşuyoruz. Gelecekte çoğu işi insanların yerine robotlar yapacak. Öğrencilerimizin çağın gereklerine göre kendilerini şimdiden hazırlamaları gerekiyor. Modern Eğitim Koleji de bu hazırlanmanın gerçekleşeceği okullarımızdan biri.