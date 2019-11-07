Haberler » Güncel » Modern Eğitim Kurumları, Romanya'dan dünya ikincisi olarak döndü

Modern Eğitim Kurumları, Romanya'dan dünya ikincisi olarak döndü

Modern Eğitim Kurumları, Romanya'daki Robochallenge Uluslararası Robotik Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı.

07.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:44 Modern Eğitim Kurumları, Romanya'dan dünya ikincisi olarak döndü
Modern Eğitim Kurumları, Romanya'daki Robochallenge Uluslararası Robotik Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı.
Modern Eğitim Kurumları'ndan yapılan açıklamada, Modern Eğitim Kurumları'nın, Robochallenge Uluslararası Robotik Olimpiyatları'nda dünya genelinde finalist olan 615 yarışmacı ve 533 robot arasından Air Race alanında Fransa, İspanya, Meksika ve Kolombiya gibi birçok ülke ve üniversiteli rakibini eleyerek gümüş madalya kazandığı bildirildi.
Açıklamada, "Dünya ikincisi ekibimizin başında olan Zafer Türkmen hocamız ve öğrencilerimiz Ahmet Kınay, Furkan Telli'yi tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Romanya, Fransa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:58   Netanyahu'dan, uluslararası topluma İran'a baskının artırılması çağrısı
20:57   Orhangazi'de camiiden muslukları çalan hırsızı cemaat yakaladı
20:57   Sarıkamış deniz şehitleri anıldı
20:56   TBMM Başkanı Şentop: "Dünyada bilhassa parlamenter diplomasinin öne çıktığı yeni uluslararası...
20:56   Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen beş teröristten 2'sinin kırmızı listedeki...
20:42   Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
20:20   Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 20:58:31