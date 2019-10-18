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Modern Eğitim Kurumları, TEKNOFEST'te finalde yarışacak

Modern Eğitim Kurumları, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması"nda finallerde yarışacak.

18.10.2019 11:36Modern Eğitim Kurumları, TEKNOFEST'te finalde yarışacak
Modern Eğitim Kurumları, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması"nda finallerde yarışacak.

Modern Eğitim Kurumları'ndan yapılan açıklamaya göre, kurum, tüm dünyanın yakından takip ettiği TEKNOFEST'te 3'üncü tura geçerek diğer projeleri geride bıraktı.

Anaokulundan liseye kadar her kademede modern ve bilimsel programlar ışığında, idealist eğitimci kadrosuyla öğrencilerini geleceğe hazırlamayı kendine misyon edinmiş Modern Eğitim Kurumları, TEKNOFEST'in "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması"nda, "Tüysüz Pi MAP BOT Yapay Zeka" ile Arama Kurtarma Robotu projesiyle yarışacak.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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