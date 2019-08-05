Modern mezbaha binasında kesim için sıra alınıyor

Tam donanımlı, teknolojik yenilikler barındıran yeni mezbaha binasında Kurban Bayramı için kesim sırası alımına başlandı.

BAŞVURU İÇİN 2 GÜN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Solaklar yolu üzerinde hizmet veren İzmit Mezbahası başta olmak üzere Gölcük Mezbahası, Karamürsel Mezbahası, Kandıra Mezbahası ve Kartepe Mezbahasında kurban kesim hizmeti verilecek. Bu yıl büyükbaş kesim ücreti 400 TL olarak belirlendi. Kurbanlarını mezbahada kestirmek isteyen vatandaşların 06.08.2019 – 08.08.2019 tarihleri arasında başvurarak kurban sıra numaralarını almaları gerekiyor.

YENİ MEZBAHA İÇİN İNTERNET BAŞVURUSU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Solaklar yolu üzerinde hizmet veren yeni Modern İzmit Mezbahasında kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar ise www.kocaeli.bel.tr internet sitesi üzerinden 06/08/2019 - 08/08/2019 tarihleri arasında aktif olacak olan formu doldurarak ön kayıt işlemini tamamlaması gerekiyor. Ön kayıtlarını yaptıran vatandaşların daha sonra Vakıfbank E-5 İzmit Şubesine İlçe Kurban Komisyonu adına açılmış olan 00158007293406168 no'lu hesaba büyükbaş kesimi için 400 TL yatırarak dekontlarını 06/08/2019 - 08/08/2019 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasındaki yetkili personele teslim ederek kesin sıra numaralarını tescil ettirmeleri gerekmiyor. Sadece banka şubesi tarafından verilecek olan ödeme dekontlarının dikkate alınacağı kabulde, sanal bankacılık üzerinden yapılacak ödemeler dikkate alınmayacak.

900 METREKARE SOĞUK HAVA DEPOLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce Mevcut mezbahanın olduğu alana yapılan yeni mezbaha binası toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip. Yapının içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistem yer alırken yapıda 200 büyükbaş için kesimhane yeri bulunuyor. Mezbahada ayrıca 200 küçükbaş kesim alanı da yer alıyor. Yeni mezbahada 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depoları bulunuyor.