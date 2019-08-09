Haberler» Güncel» Haber

Modern mezbaha Kurban Bayramına hazır

KOCAELİ (İHA) – İzmit Solaklar'da Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen modern mezbaha binası, Kurban Bayramı'na hazır.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi daha sağlıklı ve modern teknik ekipmanlarla kesim yapmak için yeni mezbaha binası inşa etti.

09.08.2019 12:24 Modern mezbaha Kurban Bayramına hazır
KOCAELİ (İHA) – İzmit Solaklar'da Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen modern mezbaha binası, Kurban Bayramı'na hazır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi daha sağlıklı ve modern teknik ekipmanlarla kesim yapmak için yeni mezbaha binası inşa etti. İzmit ilçesi İZAYDAŞ Yolu Solaklar mevkiindeki mevcutta hizmet veren kesimhanenin yanında yapılan yeni dev mezbaha binası tamamlandı. Yeni mezbaha binası tam donanımlı, teknolojik yenilikler barındıran bir kesimhane olurken Kurban Bayramı'nda vatandaşlara tam kapasiteyle hizmet verecek. Toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip olan yeni mezbahada, son teknolojik teçhizatlarla aynı anda daha fazla kesim yapılabilecek. - KOCAELİ

Kurban Bayramı, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:22   Gaziantep'te aile hekimine darp iddiası
13:22   Dolandırıcılık suçundan aranan firari hükümlüyü parmak izi ele verdi
13:22   "Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihine Yolculuk" sergisi açıldı
13:22   BAKAN ÇAVUŞOĞLU, 110 BÜYÜKELÇİ İLE BİRLİKTE SAMSUN'DA
13:22   Datça'da 3 bin yıllık 'üzüm ezme' geleneği yaşatılıyor
13:22   Yuvadan düşüp yaralanan yavru leylek, tedaviye alındı
13:22   Reyhanlı'daki mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyor (EK)