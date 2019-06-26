Modern müzeyi gezmeye gelen heyet Eskişehir'e hayran kaldı

Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca ve Başkan Yardımcısı Cem Siyahi tarafından Eskişehir 'e kazandırılan ve şehrin turizm gücüne güç katacak olan Odunpazarı Modern Müze, daha açılmadan birbirinden önemli isimleri ağırlamaya başladı.

Gerçekleştirilen şehircilik çalışmaları ile Türkiye 'de turizmin önemli kentlerinden biri haline gelen Eskişehir'de Eylül ayında hizmete girecek olan Odunpazarı Modern Müze, daha açılmadan önemli misafirleri ağırlamaya başladı. İş insanları Hüsnü Özyeğin, Bülent Eczacıbaşı , Mustafa Taviloğlu ve gazeteci Ertuğrul Özkök ile Vahap Munyar gibi birbirinden önemli isimler Odunpazarı Modern Müze ziyareti için geldikleri Eskişehir'de şehir turu yapma fırsatı da yakaladılar.

Modern Müzeyi gezen konuklar, müzenin açılışını heyecanla beklediklerini ve Eskişehir'in kültürel alanda uluslararası boyutta ilgi çekecek bir yatırım yapılıyor olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Böyle bir eserin Eskişehir'e kazandırılmasında emeği geçen Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca ve Başkan Yardımcısı Cem Siyahi ile Başkan Büyükerşen'i tebrik eden konuklar, müzeyi görmek için bile Eskişehir'e birçok sanatseverin geleceğine inandıklarını ifade ettiler.

Modern Müze'nin ardından Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi ve Kurtuluş Müzesi başta olmak üzere Tarihi Odunpazarı Bölgesini ziyaret eden heyet, Eskişehir'in gerçek anlamda bir turizm kenti olduğunun altını çizdi. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı ile Kentpark gibi insanların nefes alacağı yeşil alanların Türkiye'nin her kentinde olması gerektiğini belirten konuklar, Başkan Büyükerşen'e Türkiye'ye örnek olan belediyecilik çalışmalarından dolayı kutladılar.