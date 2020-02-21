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Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası İznik'te yapılacak

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile Modern Pentatlon Organizasyon Kurul Başkanı Ender Baş ile birlikte Kulüpler arası Türkiye Şampiyonası İşbirliği protokolü imzalandı.

21.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:45Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası İznik'te yapılacak

11,12 ve 13 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek Modern Biathlon ve Triatlon yarışları Şampiyonası 'te gerçekleşecek.

İznik Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen İşbirliği protokolü İmza törenine Modern Pentatlon Organizasyon Kurul Başkanı Ender Baş, Bursa il Temsilcisi Hakan Sarıgül, İlçe Temsilcisi Zafer Şen, Merkez Hakem Kurulu Başkanı İrfan Arguz ve Baş Hakem Mehmet Öztürk hazır bulundu.

Türkiye Modern Pentatlon Organizasyon Kurul Başkanı Ender Baş yaptığıaçıklama da "İznik'te 11-12 ve 13 Eylül 2020 tarihlerinde Türkiye Şampiyonası Biathlon ve Triatlon yarışmasını gerçekleştireceğiz. 650 sporcumuz şampiyona'ya katılacak. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta yaptığı açıklama da " Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu ile işbirliği protokolünü imzaladık. İlçemize ve sporcularımıza hayırlı olsun. İlçemiz tüm spor alanlarında gün geçtikçe gelişmektedir. İznikli gençlerimizi her spor dalında görmek bizleri onurlandırmaktadır. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için tüm spor dallarını destekliyoruz" dedi.


Türkiye, İznik, Güncel

Kaynak: Bültenler

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