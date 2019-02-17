Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Modern Pentatlon Türkiye
Şampiyonası Ankara
'da yapıldı. Eryaman
'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ile Ümitköy
Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda 46'sı erkek, 72 sporcu mücadele etti.
Şampiyonada milli takım aday kadro belirleme yarışları da yapıldı.
Organizasyonda açık yaş ve 17 yaş altı kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:
Açık yaş kadınlar
1- İpek Akşin
2- Sesim Alpugan
3- Beyza Cesur
Açık yaş erkekler
1- Arda Selçuk
2- Yunus Çalışkan
3- Mert Yasin Örsel
17 yaş altı kızlar
1- Zeynep Altınbaş
2- Selen Gülel
3- Nil Eylül
Göcek
17 yaş altı erkek
1- Yağız Ak
2- Berkay
Koruyucu
3- Tolga Topaklı
Kaynak: AA