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Modern pentatlonda Türkiye sıralamaları belli oldu

Modern pentatlonda 3'lü 4'lü Ulusal Sıralama 2 Yarışları yapıldı.

24.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:20Modern pentatlonda Türkiye sıralamaları belli oldu
Modern pentatlonda 3'lü 4'lü Ulusal Sıralama 2 Yarışları yapıldı.
Modern Pentatlon Federasyonundan (TMPF) yapılan açıklamaya göre, modern pentatlonda Türkiye sıralamaları Atıcılar Çok Amaçlı Kompleksi'nde gerçekleştirildi.
Laser Run Şehir Turu'nun da eş zamanlı gerçekleştiği müsabakalarda dereceye giren 56 sporcuya madalyaları verildi.
Müsabakaların ilk günü yüzme ve eskrim branşlarında yarışan sporcular, ikinci gün Laser Run yarışlarında mücadele etti. 56 kadın ve 87 erkek toplam 143 sporcunun yarıştığı ulusal sıralama yarışlarında dereceye giren 24 sporcuya madalya verildi.

Türkiye, Bursa, Spor

Kaynak: AA

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