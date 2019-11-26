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Modern yaşamını bırakıp, doğduğu mağarada yaşıyor

BATMAN'ın antik Hasankeyf ilçesindeki mağarada doğan Mehmet Tilki (66), genç yaşında Adana'ya yerleşti.

26.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:07Modern yaşamını bırakıp, doğduğu mağarada yaşıyor

BATMAN'ın antik ilçesindeki mağarada doğan Mehmet Tilki (66), genç yaşında 'ya yerleşti. Seyhan Belediyesi'nde çalışıp 10 yıl önce emekli olduktan sonra doğup büyüdüğü mağaraya yerleşen Tilki'nin 5 çocuğu ve eşi ise Adana'da ikamet ediyor. Tilki, "Ailem Adana'da yaşıyor. Onlar ara ara ziyaretime geliyor. Mağaramda çok mutluyum. Burada gözümüzü açtık. Mağarayı ölene kadar terk edemeyeceğim" dedi.

Hasankeyf ilçesinde bir mağarada dünya gelen Mehmet Tilki, gençlik yıllarında ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşti. Seyhan Belediyesi'nde çalışan Tilki, emekli olduktan sonra doğup büyüdüğü mağarasına geri döndü. 10 yıl önce mağarasına dönen Tilki'nin eşi ve 5 çocuğu ise Adana'da yaşıyor. Ilısu Baraj gölü dışında kalacak olan mağarasını terk etmemeye kararlı olan Tilki, atalarının yaşamını sürdürdüğü üç katlı mağarayı modern konutlara değişmeyeceğini söyledi.

'MAĞARAMDA MUTLUYUM'

Üç katlı mağarasında güvercin ve keklikleriyle mutlu olduğunu anlatan Tilki, "Ailem Adana'da yaşıyor. Onlar ara ara ziyaretime geliyor. Buradaki mağaramda çok mutluyum. Yazın serin ve kışın ise sıcak olan mağarada sağlıklıyım ve mutluyum. Su seviyesi yükseldiğinde de mağaram etkilenmeyecek. Mağaramda hem eski ilçe merkezine hem de yeni yerleşim birimine baktıkça hüzünleniyorum" dedi.

'ŞEHİR HAYATINDAN KURTULMAK İÇİN MAĞARAYA YERLEŞTİM'

Tilki, şehir hayatından kurtulmak için doğduğu mağaraya yerleştiğini ifade ederek, ölene dek burada kalacağını söyledi. Tilki, "Bu mağara dedemden kalmadır. Biz de gözümüzü bu mağarada açtık. Daha sonra Seyhan Belediyesi'nden emekli olduktan sonra şehir hayatından kurtulmak için doğal hayata geçtim. Şehir hayatından ben kaçtım. Şehir hayatı hoşuma gitmedi kalabalık, beton dışında doğru dürüst yeşil alanlar kalmadı. Gündüz çalışma ve gece şehrin gürültüsünden buraya inzivaya çekildim. Huzuru buldum, kafam rahat. Birileri sohbet ediyoruz. Baraj gölü oluşunca da şişme lastikle ulaşımımı sağlayacağım. Mağarayı ölene kadar terk edemeyeceğim, buradayım. Bu mağaranın dili olsaydı da konuşsaydı. Kaç asırdır kimleri ağırlamış" diye konuştu.



Seyhan Belediyesi, Hasankeyf, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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