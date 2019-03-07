Modern Zamanların Göçebe Ressamı" Salt Galata'da

Osmanlı'nın son döneminde yetişen portre ressamı Mihri'nin eserlerinden oluşan "Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı" sergisi sanatseverlerle buluştu.
Kapsamlı arşiv belgeleri, gazete haberleri ve dergi yazılarıyla seçili eserler eşliğinde sunulan sergi, SALT Galata
'da açıldı.
Sergi, kadınlara mahsus güzel sanatlar okulu İnas Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kuruluşunu 29 yaşındayken sağlayan ve ömrünün büyük bir kısmını yurt dışında geçiren Mihri'nin yerleştiği ülkelerde zamanın ruhuna göre yeniden kurguladığı kimliği ve hayatına odaklanıyor.
Dönemin kültür ortamı ve İnas Sanayi-i Nefise'nin ilk öğrencileri üzerinden sanatçıların modernleşme sürecindeki rolünü detaylandıran sergi, üretim ve deneyim dolu yılların dünya savaşlarından ekonomik buhranlara, rejim değişikliklerinden teknolojik atılımlara nice tarihi dönemece tanıklığına dikkati çekiyor.
Sergi, Özlem Gülin Dağoğlu ve Gizem Tongo'nun araştırmaları, Lorans Tanatar Baruh, Farah Aksoy ve Ahmet Ersoy
'un katkılarıyla Mihri'nin hayatına dair çok yönlü bir anlatım geliştiriyor.
Rollins College Arşivleri'nden muhtelif yazışmaların da da yer aldığı "Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı", 9 Haziran'a kadar izlenebilecek.
Güncel
Kaynak: AA