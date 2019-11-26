"Modernizm, Aile ve Geleceğimiz Paneli" düzenlendi

Malatya İnönü Üniversitesi'nde "Modernizm, Aile ve Geleceğimiz" konulu panel düzenlendi.



Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda, İnönü Üniversitesi Bilgi ve Değerler Topluluğu'nun düzenlediği panele, İnönü üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İnönü üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, akademik personel ile öğrenciler katıldı. Moderatörlüğünü İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın yaptığı panelde konuşan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, modernizm ve ailenin işlevlerinden söz etti. Köse, ailenin, modernizm ile gelenek arasında sıkıştırılmış bir kurum olduğunu belirtti. Sosyolojik bir olgu olan ailenin içerisindeki sorunların toplumu ilgilendirdiğini ifade eden ve aile bağlarının önemine değinen Köse, modern kültür farklılıklarının ailenin ahengini bozduğunu, ilişkileri birbirine karşı kışkırtıcı hale getirdiğini söyledi. Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise aile ile modernizmin birçok tanımımın bulunduğunu söyleyerek, "Aile kelimesinin anlamında muhtaçlık bağının öne çıkarılmasının uygun olacağını düşünüyorum. Aile sevgiye, merhamete, adalete birçok erdeme muhtaçtır." dedi. Polat, modernitenin Latince bir kelime olduğunu belirtti ve modernizmin temelde rasyonalizm ve sekülerizm üzerine şekillenen bir düşünce olduğunu vurguladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım da, modernitenin 19'uncu asrın ilk döneminden itibaren İslam dünyasının bir sorunu olmaya başladığını belirterek, "Müslümanlar modernizm ve batı kültürüyle ilk olarak 18 ve 19. yüzyıllarda yüz yüze geldiler" dedi.



Teknolojiyi elinde bulunduran devletlerin aynı zamanda dünyayı etkileme imkanını elinde bulundurduğunun altını çizen Yıldırım, "Özellikle yaşadığımız dönemde bazı sosyal ağlar gençliğimizi tamamen kuşatmış durumda. İslam dünyasının tamamında, başta aile olmak üzere birçok alanda çok ciddi anlamda bir çözülmenin olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmalardan sonra İnönü üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, panele konuşmacı olarak katılanlara günün anısına plaket ve hediyeler verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA