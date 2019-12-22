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Modifiye araç tutkunları şehitleri andı

Samsun'da modifiye araç tutkunları, terörle mücadelede şehit düşenleri anmak için şehit isimlerini otomobillerine yazarak şehir turu attı.

22.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:42
'da modifiye araç tutkunları, terörle mücadelede şehit düşenleri anmak için şehit isimlerini otomobillerine yazarak şehir turu attı.
Modifiye araç tutkunları, Türk bayrakları ile donattıkları, Samsunlu şehitlerin adlarını yazdıkları araçlarıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında bir araya geldi.
Grup adına açıklama yapan Erkan Demiröz, vatan için şehit düşenlerin isimlerinin yaşaması ve vatandaşların bilinçlenmesi için araçlarına şehitlerin isimlerini yazdıklarını söyledi.
Şehitlerin adlarını araçlarında taşımaktan gurur duyduklarını belirten Demiröz, "Biz bugün burada şehitlerimiz için bir araya geldik, bu bizim için çok anlamlı bir etkinlik oldu. Samsunlu şehitlerimizin isimlerini araçlara yazdık. Şehirde yaşayanlar hem şehitlerimizin isimlerini yad ederler hem diğer illerdeki arkadaşlarımıza örnek olur. Bütün şehitlerimizin isimleri yad edilmiş olur." diye konuştu.
Etkinliğe katılan modifiye araç tutkunlarına teşekkür eden Demiröz, Samsunlu 36 şehidin ismini araçlarına yazdıklarını ifade etti.
Kendisi de şehit yakını olan modifiye tutkunu Ozan Özgür Özcan, 2017 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan akrabası Miraç Kadir Özcan'ın adını aracında taşımaktan gurur duyduğunu söyledi.
Açıklamanın ardından modifiye tutkunları şehir turu attı.
Modifiye araç tutkunları şehitleri andı

Samsun, Güncel

Kaynak: AA


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