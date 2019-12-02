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Modifiye otomobil tutkunları Yunusemre'de buluştu

Yunusemre Belediyesi, Ortaköy Mesire Alanı modifiye tutkunlarını ağırladı.

02.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:59Modifiye otomobil tutkunları Yunusemre'de buluştu
Belediyesi, Mesire Alanı modifiye tutkunlarını ağırladı. Ülke genelinde pek çok ilden katılımcının yer aldığı Tuning Fest'te yaklaşık bin araç sahibi araçlarını görücüye çıkardı.

Yunusemre Belediyesi ve Cadde Grubu işbirliği ile Ortaköy Mesire Alanı modifiye araç tutkunlarını konuk etti. 7'den 70'e modifiye tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Tuning Fest'te yaklaşık bin otomobil Güzellik, Ticari Güzellik, Klasik Güzellik ve Desibel kategorilerinde yarıştı. Festivale Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri ve binlerce vatandaş katıldı. Düzenlenen etkinlik ile gençleri buluşturmaktan mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Çerçi, Mayıs ayında da aynı etkinliği düzenlemeyi planladıklarını ifade etti. Başkan Çerçi yaptığı konuşmada, "Manisa'dan, Türkiye'den ve Avrupa'nın pek çok ülkesinden gelen gençlerimiz ile tanıştık. Burada büyük bir eğlence ve coşku var. Bu gördüğünüz alan son 2-3 yılda belediyemiz tarafından bu hale getirildi. Halkımızın hizmetine sunulmuş büyük bir kompleks yapı. Arkadaşlarımız bize bu konuyu ilettiklerinde yer aramanıza gerek yok gidin Ortaköy'e bakın beğenirlerse orada yapın dedik. Herhangi bir talebimiz de yok. Burada her türlü sosyal etkinlik yapılabilecek bir alanımız var. Sizleri her yıl ağırlamaktan mutluluk duyarız" dedi.

Konuşmaların ardından drift pilotu Tanju Akdoğan tarafından gösteri sürüşü gerçekleştirildi. Yunusemre Belediyesi Güreş alanının yanında gerçekleştirilen Drift gösterisinde heyecanlı dakikalar yaşandı. Drift gösterisinin ardından kürsüye gelen Akdoğan, bir belediye başkanının kendilerini desteklemesinden mutlu olduklarını belirterek Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. - MANİSA

Yunusemre, Ortaköy, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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