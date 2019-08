- Modifiye tutkunları 3. kez Amasya'da bir araya geldi

- Modifiye tutkunları 3. kez Amasya 'da bir araya geldiAMASYA - Türkiye 'nin 21 ilinden 750'den fazla modifiyeli araç Amasya Çelebi Mehmet Meydanı'nda bir araya geldi. Amasya Tuning Kulüp tarafından bu yıl 3.sü düzenlenen Modifiye festivali güzellik yarışmasında 750'den fazla modifiyeli araç hünerlerini sergiledi. Vatandaşlar da festivale yoğun ilgi gösterirken, sıcak havaya aldırmadan halaylar çektiler.Amasya Tuning Kulüp Başkanı Talip Yeniçeri, "Şu anda katılım aşırı derecede fazla, bu katılımla birlikte önümüzdeki sene dördüncüyü düzenleyeceğiz. Alanımız yetmiyor ve ses sistemi araçları yoğunlukta. Katılan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir ilgi var. Bir sonraki sene daha iyisi olacak. Avrupa araç kategorisinde 1.,2.,3.yü seçiyoruz. Yerli araç kategorisinde 1.,2.,3.yü seçiyoruz. Basıklık yarışmamız var. En basık olan aracımızı seçiyoruz. Bunların haricinde bir sonraki sene ses, desibel yarışması da eklenecek, daha da iyi olacak. Şu an 750 araç var. Çünkü alana sığmayanlar var, alana sığmayanların tamamını alt kata otoparka aldık" dedi.Modifiye tutkunu sürücülerden Emre Berbergil, "3.sünü gerçekleştirdiğimiz geleneksel fuarımıza dışarıdan gelen tüm misafirlerimize hoş geldin diyorum öncelikle. Bunu zevk amaçlı yapıyoruz. Amasyamızı tanıtım amaçlı yapıyoruz. Gurur duyuyoruz, güzel araçlarımız var. Dışarıdan gelen araçlarımız da güzel, sağ olsunlar evlerinden kalkıp gelmişler hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Festivalde birbirinden güzel modifiyeli araçlar meraklıları tarafından da yakından takip ediliyor. Klasik araçlar da festivalde yerini aldı.Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Bugün şehrimizde modifiyenin 3.sü düzenleniyor. Çok büyük bir organizasyon bu, yani Türkiye çapında bir organizasyon, ileri ki senelerde önümüzdeki senede ömrümüz olursa bizde her türlü desteği vereceğiz" açıklamasında bulundu.Festivalde modifiyeli araçları izlemeye gelen Mustafa Saraç, "bizim için çok güzel bir şey, benim de arabam var içeride, yani gençler için çok güzel bir şey. Her sene düzenlenmesi bütün gençler için özgüven yani bence"Festivale Kastamonu'dan gelen Cihan Yurdagül, "bu etkinlikler bütün illerimizde olmalı, trafiğe kapalı yerlerde olmalı. Cezalar ağır biliyoruz. Bunları kapalı alanlarda yapıyoruz. Kimseyi tehlikeye düşürmüyoruz. Seviyoruz yani"Festival saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Otomobillerin geçit töreni ile devam etti.Festivalde eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut da unutulmadı. Modifiye tutkunu Doğukan Altunkaynak, arabasının ön camına İnsanlık; "anne lütfen ölme" sözleriyle can çekişip, "ölmek istemiyorum" sözüyle öldü. EMİNE BULUT BU UTANNÇ BİZE BİR ÖMÜR YETER yazdırarak kadın cinayetlerine tepki gösterdi.Altunkaynak, "Amasya geleneksel 3. Fuarındayız. Artık erkek şiddetinin son bulmasını istiyorum. Acımız büyük. Bugün de işte böyle bir şey yazmak istedim. Unutulmasın istedim. Hep kalbimizde öyle yazma istedim" diye konuştu.Festivalde Avrupa araç kategorisinde 1.,2.,3. Yerli araç kategorisinde 1.,2.,3. ve basıklık (yere en yakın araba) yarışması yapıldı.