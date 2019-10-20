Haberler » genel » Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyuAMASYA - Amasya'da bir araya gelen 150 kadar modifiye tutkunu ve vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçiğe destek olmak için konvoy yaptı.

20.10.2019 17:06
Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu
AMASYA - Amasya'da bir araya gelen 150 kadar modifiye tutkunu ve vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçiğe destek olmak için konvoy yaptı.
Amasya Tuning Kulüp Başkanı Talip Yeniçeri, "Konvoyun amacı Mehmetçiğimize barış harekatında destek vermek. Manevi olarak buradan mesajımızı iletmek. Bunun için de kendi modifiyeci arkadaşlarımızın tamamını çağırdık. Herkes Türk Bayrağını taktı, geldi. Burada mesajımız, biz sizinleyiz diyebilmek ve bunu da şu anda söylüyoruz Allaha bin şükür." Dedi.
Amasya Tuning Kulüp öncülüğünde Şirin köprüsünde toplanan 150 araçlık konvoyda Türk bayrağını arabasına takan Mehmetçiğe destek için konvoya katıldı. Konvoya katılanlar asker selamı vermeyi de ihmal etmedi.
Modifiye tutkunları ve vatandaşlar, Türk Bayraklarıyla şehir turu attıktan sonra destek konvoyunu başladıkları yerde bitirdiler.
Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

Barış Pınarı Harekatı, Amasya, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
17:12 Bakan Süleyman Soylu: "Göç" konulu toplantıya katıldı
17:06 Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu
17:01 Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı
16:46 Eğitim-Bir-Sen 8. Bölge Toplantısı Trabzon'da yapıldı
16:42 Aliağa'da deniz temizlik çalışmaları devam ediyor
16:28 Evlilik okulundan 202 çift daha mezun oldu
16:24 - 50 yıl sonra öğrenciler öğretmenleriyle buluştu
20.10.2019 17:20:18