Modifiyeli araç tutkunları Gümüşhane'de

Gümüşhane
'de düzenlenen etkinlikte modifiyeli araç tutkunları bir araya geldi.
Bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve Gümüşhane Belediyesince desteklenen etkinliğe çevre illerden 250 araç ve yaklaşık bin kişi katıldı.
Merkeze bağlı Akçakale
Mahallesi'ndeki araç parkında düzenlenen ve polis ekiplerinin önlem aldığı etkinlikte, modifiyeli araç tutkunları kendilerine ayrılan pistte drift yaparak keyifli anlar yaşadı.
Heyecanlı anlara sahne olan etkinlik alanına gelen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen
de sürücülerle drift yapan araçlara binerek heyecanlı anlar yaşadı.
Kaynak: AA
Gümüşhane
, Güncel