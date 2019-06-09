09.06.2019 16:58
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Modifiyeli araç tutkunları Gümüşhane'de

Modifiyeli araç tutkunları Gümüşhane

Gümüşhane'de düzenlenen etkinlikte modifiyeli araç tutkunları bir araya geldi.

Gümüşhane'de düzenlenen etkinlikte modifiyeli araç tutkunları bir araya geldi.
Bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve Gümüşhane Belediyesince desteklenen etkinliğe çevre illerden 250 araç ve yaklaşık bin kişi katıldı.
Merkeze bağlı Akçakale Mahallesi'ndeki araç parkında düzenlenen ve polis ekiplerinin önlem aldığı etkinlikte, modifiyeli araç tutkunları kendilerine ayrılan pistte drift yaparak keyifli anlar yaşadı.
Heyecanlı anlara sahne olan etkinlik alanına gelen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de sürücülerle drift yapan araçlara binerek heyecanlı anlar yaşadı.
Kaynak: AA
Gümüşhane, Güncel