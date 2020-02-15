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Modou Barrow, Kayserispor maçı sonrası Denizlispor'dan ayrıldı

Yukatel Denizlispor'un sahasında Kayserispor'a 1-0 yenildiği maçın ardından Modou Barrow, kampı terk etti. beIN SPORTS'un haberine göre kampı terk eden Barrow, takımdan ayrıldı.

15.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:11Modou Barrow, Kayserispor maçı sonrası Denizlispor'dan ayrıldı

Süper Lig takımlarından Yukatel 'un sezon başında İngiltere Championship takımı Reading'den kiraladığı Modou Barrow, sürpriz bir hareketin altına imza attı.

beIN SPORTS'un haberine göre, Yukatel Denizlispor'un 'a yenildiği maçta yedek kulübesinde yer alan ve mücadelede şans bulamayan Modou Barrow, karşılaşma sonrası kampı terk edip takımdan ayrıldı.

Bu sezon Yukatel Denizlispor'da 20 lig maçına ve 19 karşılaşmaya ilk 11 başlayan 27 yaşındaki Gambiyalı futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.


Kayserispor, Denizlispor, beIN, Spor

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