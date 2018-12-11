Mogadişu Limanı'na Albayrak Grubu'ndan Yeni Yatırım

Somali
'nin başkentinde bulunan Mogadişu
Limanı'nı işleten Albayrak Grubu, limana yeni römorkör getirdi.
Mogadişu Limanı'nı işleten liman şirketi Albayrak Grubu, kendi imkanlarıyla gidemeyecek durumda olan ya da tehlikeli durum arz eden deniz araçlarını hareket ettiren ve manevra kabiliyeti yüksek olan 2007 model bir römorkörü Mogadişu Limanı'nda hizmete sundu. Limanda gerçekleştirilen törene Somali Liman ve Deniz Araçları Bakanı Maryan Aweys Jama, Albayrak Grubu Mogadişu Liman Müdürü Sami Erol ve çok sayıda liman çalışanları katıldı.
Törende konuşan Sami Erol, Somali için önemli bir gün olduğunu ifade ederek, "Albayrak firması olarak limana yatırımlarımız devam ediyor. Somali'nin gelişmesini görmek, halkımızın gelişmesini görmek bizi mutlu ediyor. Bu gelişemeye katkıda bulunan önemli bir firma olmak bizi son derece mutlu ediyor" dedi.
Maryan Aweys Jama ise yeni gelen römorkör ile limanın daha verimli çalışacağını dile getirerek, Albayrak şirketinin limana olan katkılarından dolayı teşekkür etti. Bakan Jama ayrıca Türkiye
'nin Somali'nin gelişmesinde rolü büyük olduğunu kaydederek, Türkiye'ye teşekkür etti.
Tören aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - MOGADİŞU
11 Aralık 2018 Salı 15:08