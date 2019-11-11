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Mogherini deaş'lıların iadesi, ab üyesi devletlerin yetki alanına giriyor

Mogherini DEAŞ'lıların iadesi, AB üyesi devletlerin yetki alanına giriyorBelçika, (DHA)- Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından bugün yapılan açıklamada, 'Irak ve Suriye'de savaşmış olan Avrupa Birliği (AB) vatandaşı DEAŞ'lıların iade edilmesi, AB...

11.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:00
Mogherini DEAŞ'lıların iadesi, AB üyesi devletlerin yetki alanına giriyor
Belçika, (DHA)- Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından bugün yapılan açıklamada, 'Irak ve 'de savaşmış olan Avrupa Birliği (AB) vatandaşı DEAŞ'lıların iade edilmesi, AB üyesi ülkelerin yetki alanına giriyor' dedi.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi Yüksek Temsilcisi Mogherini, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen AB Dış İlişkiler Konseyi sonrası açıklamalarda bulundu. Mogherini, Irak ve Suriye'de savaşmış DEAŞ mensuplarının vatandaşı oldukları AB ülkelerine iadesi hakkındaki bir soruya, 'Bölgede savaşmış AB vatandaşı DEAŞ'lıların iadeleri, üye ülkelerin yetki alanına giriyor. Her ülkenin bu konuda kendi mevzuatları var. Avrupa Birliği olarak, üye ülkelere iş birliği için yardım edebileceğimizi daha önce aktarmıştım' diye konuştu.
Mogherini deaş'lıların iadesi, ab üyesi devletlerin yetki alanına giriyor

Avrupa Birliği, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA


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