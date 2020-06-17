Moğolistan'da temiz suya erişime TİKA desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moğolistan'ın Bayanhongor vilayetine bağlı 4 ilçede temiz su kuyusu açıldı.

Moğolistan'da temiz suya erişime TİKA desteği
17.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:05
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moğolistan'ın Bayanhongor vilayetine bağlı 4 ilçede temiz su kuyusu açıldı.

Başkent Ulanbator'dan yaklaşık bin kilometre mesafede bulunan Bayanbulag, Bayan-Ovoo, Galuut ve Buutsagaan ilçeleri coğrafi konumu itibarıyla Gobi Çölü'nde bulunuyor. Son yıllarda artan küresel ısınmadan en çok etkilenen bu bölgelerde özellikle su kıtlığı geleneksel göçebe hayvancılıkla geçimlerini sağlayan ilçe halkının yaşamını olumsuz etkiliyordu. TİKA tarafından yürütülen proje ile Bayanhongor genelinde yaşanmakta olan içme suyu sorununun giderilmesi ve kırsal bölgede yaşayan insanların ve hayvanların suya erişiminin kolaylaştırılması amacıyla 4 adet temiz su kuyusu açıldı. Bayanhongor vilayetinin Bayanbulag, Bayan-Ovoo, Galuut ve Buutsagaan ilçelerinde açılan su kuyuları ile Bayanbulag ilçesinde yaşayan bin 782 kişi, Buutsagaan ilçesinde yaşayan 3 bin 600 kişi, Galuut ilçesinde yaşayan 4 bin 100 kişi ve Bayan-Ovoo ilçesinde yaşayan 2 bin 600 kişinin temiz su ihtiyacı karşılandı.

Bayanhongor Valisi Batjargal Gonçigdorj, "Vilayetimizde TİKA tarafından 2020 yılında 4, son iki yıl içinde ise 10 farklı ilçede toplam 11 su kuyusu açıldı. TİKA tarafından açılan su kuyularından yerel halkımızın yanı sıra 2 milyon hayvan doğrudan faydalanmaktadır. Su kuyularının açılması ile susuzluk sorunumuz giderilmiştir. Yapılan desteklerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve TİKA'ya ve teşekkür ediyoruz" dedi.

Buutsagaan ilçesi Ölziit köyünde yaşayan çoban Uuganbayar Bataa ise, yaşadığı köyde herhangi bir nehir, dere gibi doğal su kaynağının olmadığını ve 20 metre derinliğinde el yapımı su kuyusuna sahip olduklarını ancak çıkan suyun içilebilir olmadığını dile getirerek, TİKA'nın yaptığı su kuyusunun köy halkı için hayati önem taşıdığını vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Moğolistan, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Metiner’den bomba iddia! 15 Temmuz’da Erdoğan’ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP’lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak Haber
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı Haber
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Haber
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü Haber
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Haberler››Güncel››Moğolistan'da temiz suya erişime TİKA desteği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:45: Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Haber 12:45: Kütahya'da din görevlileri Kovid-19 sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı - Haber 12:43: Türkiye'nin en büyük dış politika sorunu sınır aşan terör! - Haber 12:43: Minik Ecem Su, oyuncak değil 'öksürtme cihazı' istiyor - Haber 12:43: Başkent'in caddeleri rengarenk - Haber 12:11: Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı - Haber 11:22: Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek - Haber 11:17: Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi - Haberler 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler