24.06.2019 10:50
Haberler » Güncel » Haber

Moğolistan ile ilişkilerin 50. yılı

Moğolistan ile ilişkilerin 50. yılı

Türkiye ile Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılı dolayısıyla PTT AŞ tarafından hazırlanan anma pulu ve ilk gün zarfının satışına başlandı.

Türkiye ile Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılı dolayısıyla PTT AŞ tarafından hazırlanan anma pulu ve ilk gün zarfının satışına başlandı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2019'un iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılı olması anısına "Türkiye Cumhuriyeti ve Moğolistan Arasında Diplomatik İlişkilerin 50. Yıldönümü" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı bugün tedavüle sunuldu.
Anma pulu ve söz konusu pula ait ilk gün zarfının PTT iş yerlerinde, kurumun www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışına başlandı.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte " Kızılay PTT Merkez Müdürlüğü İzmir 2 Cd. No: 40 Kızılay Çankaya/ANKARA" adresinde "Türkiye Cumhuriyeti ve Moğolistan Arasında Diplomatik İlişkilerin 50. Yıldönümü 24.06.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.
Türkiye ile Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkiler 24 Haziran 1969 tarihinde başlarken, 1990'lı yıllardan itibaren gelişen temaslar 1996'da Ulanbator'da Türkiye Büyükelçiliğinin,1997'de de Ankara 'da Moğolistan Büyükelçiliğinin açılmalarıyla hız kazandı.
Moğolistan, tarihte bilinen en eski Türk yazıtı olan Orhun abidelerine ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda Türkiye, kökleri asırlar öncesine dayanan Türk-Moğol ilişkilerine özel önem veriyor. Moğolistan da aynı anlayışı benimserken, 2011'de kabul ettiği Dış Politika Konsepti'nde ABD, AB, Japonya , Güney Kore ve Hindistan 'ın yanı sıra Türkiye'yi "üçüncü komşu" olarak belirledi.
Kaynak: AA
Söz , PTT , Türkiye , Moğolistan , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
11:22 İtfaiye 2019'un ilk altı ayında bin 393 yangına müdahale etti
11:22 Çocuklar, kumsalın anne babalar denizin tadını çıkarıyor
11:22 Honefter Yaylası'ndaki inek ölümleri yayla sakinlerini korkutuyor
11:22 En iyi film ödülü, Bilge Şehir Kocaeli'nin oldu
11:22 Fotoğraf çektirip ücretini mama ile ödüyorlar
11:22 Sigorta yaptırırken oto hırsızlığı ihtimalini unutmayın!
11:21 Ebabil kuşu Erzurumlu vatandaşın evine sığındı