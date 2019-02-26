Moğolistan Kadın Güreş Takımı, Edirne'de Kampa Girdi

Kaynak: AA

Moğolistan Kadın Güreş Milli Takımı, Edirne'de kampa girdi.Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kamp yapan Moğolistan Kadın Güreş Milli Takımı Antrenörü Battulga Byambajav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk güreşçilerle çalışmak için Edirne'yi kamp yeri olarak seçtiklerini söyledi.Kampta şampiyonalara, şampiyon Türk güreşçilerle hazırlandıklarını anlatan Byambajav, dünya şampiyonu Yasemin Adar'la güreşçilerinin çalışma şansı yakaladıklarını belirtti.Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen 2014 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Sukhee Tserenchimed de (24) Türkiye'deki kampta, başarılı Türk kadın güreşçilerden çok şey öğrendiğini kaydetti.2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya almayı hedeflediğini aktaran Tserenchimed, "Türk kadın güreşçilerle beraber çalışıyoruz ve çok güzel arkadaşlıklarımız oluyor. Burada onların performanslarını görünce bizim azmimiz de artıyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türk bir rakiple de eşleşebiliriz. Bu çok doğal ve olası bir durum. Ancak mindere çıktığımızda düşündüğümüz tek şey maçı nasıl kazanacağımız olacaktır." diye konuştu.