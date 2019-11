Moğolistan Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlığımız ile Moğolistan Eğitim, Kültür, Bilim ve Spor Bakanlığı arasında kültürel iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla 2020'de bir Mutabakat Zaptı imzalanmasını öngörüyoruz. Çalışmalar titizlikle sürdürülüyor." dedi.Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan'ın ev sahipliğinde Moğolistan Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü'nün yanı sıra Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50'nci yıl dönümü dolayısıyla başkentte bir otelde resepsiyon düzenlendi.Resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.Resepsiyon, Büyükelçi Radvan'ın konukları kapıda karşılamasının ardından iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Moğolistan'ın, birbirine yakın ve birçok kez iç içe geçmiş tarihin mirasçıları olduğunu belirterek, "Ata yurda duyduğumuz derin muhabbetin içinde Moğolistan'ın hususi yeri vardır." ifadesini kullandı.İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin gücünün, köklü geçmiş, karşılıklı güvene dayanan sağlam iş birliği ve yardımlaşmadan geldiğine işaret eden Ersoy, "Türkiye uluslararası alanda Moğolistan'ın dünyaya entegrasyonunu her zaman desteklemekte, siyasi, ekonomik ve sosyal gelişiminde her türlü desteği sunmaktan büyük memnuniyet duymaktadır." diye konuştu.Ersoy, Türkiye ile Moğolistan arasındaki bu güçlü ilişkinin bugün de birçok alanda artarak sürdüğünü belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyet alanları olan kültür, sanat ve turizm konularında ilişkileri pekiştirecek ve geleceğe daha da güçlü şekilde taşıyacak çalışmalar yaptığını ve yapmaya devam edeceğini kaydetti.İstanbul'da 6 Aralık'ta Türkiye ile Moğolistan arasında "Turizm İş Forumu" düzenleneceği bilgisini paylaşan Ersoy, daha sonra Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanı Namsrai Tserenbat ile ikili görüşme yapacaklarını söyledi. Ersoy, Tserenbat ve beraberindeki heyeti 7-8 Aralık'ta İstanbul'da ağırlayacaklarını dile getirdi.Bakan Ersoy, "Bakanlığımız ile Moğolistan Eğitim, Kültür, Bilim ve Spor Bakanlığı arasında kültürel iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla 2020'de bir Mutabakat Zaptı imzalanması öngörüyoruz. Çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Gerekli şartların sağlanmasıyla inşallah bu mutabakat zaptını hayata geçireceğiz." dedi.Sanat ve kültürün yanı sıra altyapı projeleri ile de Türkiye'nin dostluğunu her daim sergilemeye çalıştıklarını ifade eden Ersoy, "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), aracılığıyla Moğolistan'da eğitim, sağlık, kültür, ulaştırma, tarım ve hayvancılık alanlarına kadar pek çok proje gerçekleştiriyoruz. İlişkilerimizi, karşılıklı iş birliği ve dayanışma içerisinde daha da güçlü şekilde geleceğe taşıyacağımızdan şüphem yoktur." diye konuştu.300 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefiBüyükelçi Ravdan da iki ülke arasındaki resmi ilişkiler 50 sene önce kurulmasına rağmen, tarihsel ve kültürel bağlar ile Moğol-Türk halkları arasındaki dostluğun çok daha eskiye dayandığını dile getirdi.Moğolistan ile Türkiye arasındaki dostane ilişkiler ve iş birliği anlaşmasının 1995'te imzalandığını hatırlatan Ravdan, iki ülkenin 2004'ten beri kapsamlı ortaklık ilişkisi geliştirdiğinin altını çizdi.Ravdan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 300 milyon dolara ulaştırmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Bu hedefimizi gerçekleştirmek için birçok imkan ve alanımız var. Bu nedenle geçen yıl Serbest Ticaret Anlaşması oluşturmanın olanaklarını araştırmaya başladık." ifadelerini kullandı.Karşılıklı vizesiz seyahat ve Türk Hava Yolları'nın doğrudan uçuşlarının, turizmin gelişmesi için elverişli ortamı oluşturduğuna dikkati çeken Ravdan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugün, Moğolistan Hava Yolları-MIAT, ilk kez Ulaanbaatar-Antalya charter seferini gerçekleşmiştir. Birçok Türk kardeşimiz, ata topraklarını ziyaret etmek için Moğolistan'ı görmek arzusundadır. İki ülkenin cumhurbaşkanı ve hükümetlerinin Moğolistan'ın merkezindeki Orhun Vadisi'nde bir turizm kompleksi kurmak için birlikte çalışmayı kabul etmelerinin nedeni budur."Konuşmasında, Türkiye'nin terörle mücadelede oynadığı role de değinen Ravdan, "Türk kardeşlerimizin bölgesel insani krizin ana yükünü omuzlarında taşıdıklarının farkındayız. Ayrıca, Türk kardeşlerimizin uluslararası terörle mücadelede öncü rol oynadığının bilincindeyiz ve bunu takdir ediyoruz. Moğolistan her zaman Türkiye'nin adalet, varoluş ve gelişme mücadelesini desteklemektedir." diye konuştu.Resepsiyon, Bakan Ersoy ve Büyükelçi Ravdan'ın kutlama pastasını kesmesinin ve yemek ikramının ardından sona erdi.